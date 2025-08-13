Telegraph: Ο Τραμπ προσφέρει ορυκτά στην Αλάσκα στον Πούτιν για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προσφέρει στον Βλαντιμίρ Πούτιν πρόσβαση σε σπάνιες γαίες, ως μέρος ενός πακέτου κινήτρων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να προσέλθει στην πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή, έχοντας προετοιμάσει μια σειρά από οικονομικές προτάσεις προς τη Μόσχα, όπως αναφέρει η Telegraph.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις περιλαμβάνουν το άνοιγμα των φυσικών πόρων της Αλάσκας στη ρωσική πλευρά, καθώς και την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τη ρωσική αεροπορική βιομηχανία. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, φέρεται να είναι μεταξύ των αξιωματούχων που ενημερώνουν τον Τραμπ ενόψει της συνάντησης στο Άνκορατζ, εξετάζοντας τα οικονομικά ανταλλάγματα που θα μπορούσαν να προσφερθούν στη Ρωσία για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων φέρεται να βρίσκεται και η παραχώρηση πρόσβασης στη Ρωσία σε ορυκτά σπάνιων γαιών που βρίσκονται σε ουκρανικά εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες» εάν δεν συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου κατά τη συνάντησή τους την Παρασκευή.

Προοπτική δεύτερης συνάντησης με Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε την πρόθεσή του να επιδιώξει άμεσα και δεύτερη συνάντηση με τον Πούτιν, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τις κατ’ ιδίαν συνομιλίες στην Αλάσκα. Όπως ανέφερε ο Τραμπ: «Αν η πρώτη πάει καλά, θα κάνουμε γρήγορα και μια δεύτερη. Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως, και θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν, του προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν το επιθυμούν».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τραμπ στηρίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες συμμετείχαν σε διαδικτυακή σύνοδο κορυφής μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη.

«Πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς. «Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι το υποστηρίζει αυτό και την ετοιμότητα της Αμερικής να συμμετάσχει».

Πηγή: OT