Συνομιλία Ζελένσκι – Ερντογάν για Ουκρανία – Τι συζήτησαν

Σύμφωνα με τη δήλωση, την συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών εκκίνησε η Ουκρανία και αφορούσε τις διμερείς σχέσεις καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής σε επίπεδο ηγεσίας για την επίλυση του πολέμου.

Η τουρκική πλευρά προτείνει την «σύσταση ομάδων εργασίας στους τομείς του στρατιωτικού, του ανθρωπιστικού και του πολιτικού τομέα που θα ανοίξει τον δρόμο για τη σύνοδο κορυφής».

Υπενθυμίζοντας ότι οι ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη με πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα, ο Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία του να αποφέρουν οι επόμενοι γύροι ουσιαστικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως αναφέρει η Hurriyet Daily News.

Επανέλαβε επίσης την ετοιμότητα της Άγκυρας να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής σε επίπεδο ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας επίσης ότι η σύσταση ομάδων εργασίας για τα στρατιωτικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα της διαδικασίας μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο της διαδικασίας.

H Τουρκία στηρίζει την διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας στην Ουκρανία

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Τουρκίας να υποστηρίξει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Η συνομιλία μεταξύ Ερντογάν και Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ετοιμάζονται να συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει με σαφήνεια για «ανταλλαγή εδαφών». Η Ουκρανία δεν κατέχει ρωσικά εδάφη. Πρόκειται για παραχώρηση εδαφών.

Η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μεταξύ των Τραμπ – Πούτιν μετά την επιστροφή του πρώτου στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ στην εξουσία, θα επικεντρωθεί στους τρόπους τερματισμού της σύγκρουσης. Έκτακτη διάσκεψη κορυφής θα πραγματοποιηθεί από ευρωπαϊκές χώρες με την συμμετοχή των Τραμπ – Ζελένσκι στις 13 Αυγούστου.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση στη Ρωσία και ζήτησε την υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών προς τον σκοπό αυτό.