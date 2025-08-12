newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
12.08.2025 | 13:11
Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών – Κορίνθου: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εκτροπής φορτηγού
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Ουκρανία: Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή – Τι λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 13:18

Ουκρανία: Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή – Τι λέει ο Ζελένσκι

Λίγο πριν τις συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν, τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

Τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν με ταχύτητα σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και αναλυτές, μερικές ημέρες πριν από τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν.

Η προώθηση αυτή πραγματοποιήθηκε βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ, μιας πόλης με μεταλλεία και επίκεντρο μαχών στο Ντονέτσκ, την ανατολική ουκρανική περιφέρεια την προσάρτηση της οποίας διεκδικεί η Μόσχα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, παραδεχόμενο εκ των πραγμάτων τη ρωσική προώθηση σ’ αυτή τη ζώνη, ανακοίνωσε σήμερα ότι μάχες έγιναν στο Κούτσεριβ Γιαρ, ένα μικρό χωριό που πριν από μερικές εβδομάδες ακόμα βρισκόταν σε απόσταση χιλιομέτρων από το μέτωπο.

Μέσα σε μόλις μία ημέρα, η Ρωσία προχώρησε μια δεκαριά χιλιόμετρα προς βορράν κατά μήκος μιας οδού, σύμφωνα με τον ιστότοπο στρατιωτικών αναλύσεων DeepState που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό. Όπως επισημαίνεται από τον ιστότοπο, ο ρυθμός της ρωσικής προώθησης είναι πολύ πιο γρήγορος απ’ ό,τι συνήθως.

Σε χάρτη του μετώπου που δημοσιοποιήθηκε από τον DeepState, φαίνεται ένας στενός διάδρομος ο οποίος βρίσκεται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο, κάτι που συνιστά απειλή για την Ντομπροπίλια, μια πόλη βορειοδυτικά του Ποκρόφσκ στην οποία σταθμεύει φρουρά.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο για την μελέτη του πολέμου (ISW) «ρωσικές ομάδες δολιοφθοράς και αναγνώρισης διεισδύουν σε ζώνες κοντά στην Ντομπροπίλια».

Το Ινστιτούτο υπογράμμισε πάντως ότι είναι «πρόωρο» να χαρακτηρίζεται η ρωσική προώθηση «επιχειρησιακή διείσδυση» και ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι «πιθανόν κρίσιμες».

Ένας ουκρανός στρατιωτικός μπλόγκερ, ο Στερνένκο, έγραψε στο Telegram πως αυτή η προώθηση επέτρεψε στα ρωσικά στρατεύματα να καταλάβουν ορισμένα τμήματα μιας οδού που συνδέει σημαντικές πόλεις της περιοχής. Νωρίτερα είχε δηλώσει πως η κατάσταση είναι «κρίσιμη», μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το ISW συνέκρινε αυτή την τακτική διείσδυση με εκείνη που είχε επιτρέψει, τον Απρίλιο 2024, μια μείζονα ρωσική προώθηση μετά την κατάληψη της πόλης Αβντιίβκα έπειτα από μακρά και αιματηρή μάχη.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία εκφράζει φόβους μήπως η συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή, η οποία προβλέπεται μέχρι στιγμής να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή του ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταλήξει σε μια συμφωνία που θα την υποχρέωνε να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις. «Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία.

«Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου».

«Αντί να φανούν έτοιμοι να βάλουν τέλος στον πόλεμο, οι Ρώσοι αναπτύσσουν όλα τα μέσα τους για να επιτεθούν στο μέτωπο», ανέφερε και ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γιερμάκ.

Business
UBS: Παραμένει «αγοραστής» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχοι 

UBS: Παραμένει «αγοραστής» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχοι 

Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Ανατριχιαστικές μνήμες 12.08.25

«Καταστολή που θα μπορούσε να πάρει πιο σκοτεινή τροπή» - Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Από το Κούρσκ του 2024 στην Αλάσκα του 2025 – Το άδοξο τέλος της πιο τολμηρής ουκρανικής επίθεσης
Πολύ αργά 12.08.25

Από το Κούρσκ στην Αλάσκα – Το άδοξο τέλος της πιο τολμηρής ουκρανικής επίθεσης

Υπό άλλες συνθήκες ίσως ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δείξει στον χάρτη τη περιοχή του Κουρσκ για να διαπραγματευτεί με τον Ρώσο ομόλογό του. Δυστυχώς όμως για το Κίεβο, πλέον δεν υπάρχει κάτι εκεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι καύσωνες απειλούν την τροφοδοσία της Ευρώπης με πυρηνική ενέργεια – Τι συμβαίνει στους αντιδραστήρες
Κλιματική κρίση 12.08.25

Πώς η κλιματική κρίση επηρεάζει και την πυρηνική ενέργεια - Τι συμβαίνει με την ψύξη των αντιδραστήρων

Ενω η Ευρώπη αναπτύσσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι άλλες πηγές, όπως η πυρηνική ενέργεια, εξακολουθούν να είναι κρίσιμες. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως συνιστούν πρόβλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;
«Φούσκα του Βερολίνου» 12.08.25

Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;

Ο Μερτς κατηγορείται ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην αριστερά και ότι συνεργάζεται με την ακροδεξιά, ενώ καταγγέλλεται ότι είναι εκδικητικός και επιθετικός απέναντι στους μετανάστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δικαστής απορρίπτει αίτημα να δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ
Υπόθεση Επσταϊν 12.08.25

Δικαστικό μπλόκο στη δημοσιοποίηση εγγράφων σε βάρος της Μάξγουελ

Δικαστής αποφασίζει να μη δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν, κρίνοντας ότι «δεν προσφέρουν καμιά νέα σημαντική πληροφορία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ρούμπιο
Διπλωματικός πυρετός 12.08.25

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι καλεί Ρούμπιο

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» τονίζει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε καθεστώς «αυταρχικής δημοκρατίας»
Βολές κατά Μητσοτάκη 12.08.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε καθεστώς «αυταρχικής δημοκρατίας»

«Εντός και εκτός συνόρων, τον βλέπουν όπως πραγματικά είναι: τον πρωθυπουργό που θάβει τη Δημοκρατία», ανέφερε το Κίνημα Δημοκρατίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα συγκρίνεται με τα μνημόνια; – Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας
ΠΑΣΟΚ 12.08.25

Τσουκαλάς: Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα συγκρίνεται με τα μνημόνια; – Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας

«Ενώ για την πλειοψηφία δεν βγαίνει ο λογαριασμός, κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης έχουν μόνιμο και ανοιχτό λογαριασμό με τα δημόσια ταμεία», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μύδροι εργαζόμενων του «Ευαγγελισμός» κατά του «υπουργού εμπορίου της Υγείας» Γεωργιάδη – «Δεν βλέπει τα χάλια στα νοσοκομεία»
«Μαύρη προπαγάνδα» 12.08.25

Μύδροι εργαζόμενων του «Ευαγγελισμός» κατά του «υπουργού εμπορίου της Υγείας» Γεωργιάδη – «Δεν βλέπει τα χάλια στα νοσοκομεία»

«Όλα καλώς καμωμένα» οι ισχυρισμοί του Άδωνι Γεωργιάδη για την πτώση του ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Οι εργαζόμενοι του «Ευαγγελισμός» τον κατηγορούν ως «υπουργό εμπορίου της Υγείας» και ως «επιθεωρητή Κλουζώ»

Σύνταξη
Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη

O Ισπανός εξτρέμ συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ σε πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Σύνταξη
Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του
ΕΛ.ΑΣ. 12.08.25

Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου -που είναι γνωστός τράπερ-, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
