Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ηγέτες της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη με τον Τραμπ πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να «λύσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες των Ευρωπαίων ηγετών με στόχο να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα, αναφέρει το BBC.

Σε επικοινωνία με τον Τραμπ, οι ηγέτες αναμένεται να επαναλάβουν ότι δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις χωρίς την Ουκρανία, όπως αυτή περί της αλλαγής συνόρων.

«Ανταλλαγή εδαφών»

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα περιλαμβάνει «κάποια ανταλλαγή εδαφών» και αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι μία από τις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η παράδοση από το Κίεβο του τμήματος του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει.

Την Τρίτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια τέτοια παραχώρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για μελλοντικές επιθέσεις από τη Ρωσία, η οποία έχει σημειώσει πρόσφατα κέρδη στο πεδίο.

Η ρωσική καλοκαιρινή επίθεση προχωρά με τα στρατεύματα να πραγματοποιούν αιφνιδιαστική επίθεση κοντά στην ανατολική πόλη Ντομπροπίλια και να προωθούνται 10 χιλιόμετρα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα λίγο λιγότερο από το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Ο Ζελένσκι υποβάθμισε την πρόοδο της Ρωσίας και δήλωσε ότι «είναι σαφές για εμάς» ότι ο στόχος της Μόσχας είναι να δημιουργήσει έναν «συγκεκριμένο χώρο πληροφόρησης» πριν από τη συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο «η Ρωσία προχωράει, ενώ η Ουκρανία χάνει».

Τρέχει να προλάβει ο Ζελένσκι

Δεν έχουν γίνει επισήμως γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις που θα μπορούσε να θέσει ο Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ την Παρασκευή.

Η περιοχή του Ντονμπάς, που αποτελείται από τις ανατολικές περιφέρειες Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, βρίσκεται εν μέρει υπό ρωσική κατοχή από το 2014.

Η Μόσχα ελέγχει πλέον σχεδόν ολόκληρο το Λουγκάνσκ και περίπου το 70% του Ντονέτσκ, αλλά σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση για την αποχώρηση από το Ντονμπάς.

Ο Ζελένσκι έχει επιμείνει στο παρελθόν ότι οι Ουκρανοί δεν θα «χαρίσουν τη γη τους στον κατακτητή» και επικαλέστηκε το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο απαιτεί τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στο έδαφός της.