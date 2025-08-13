newspaper
Ουκρανία: Επικοινωνία Ζελένσκι και Ευρωπαίων με τον Τραμπ πριν από το τετ α τετ με Πούτιν
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025 | 11:59

Ουκρανία: Επικοινωνία Ζελένσκι και Ευρωπαίων με τον Τραμπ πριν από το τετ α τετ με Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στη Γερμανία για να μετάσχει με τον Φρίντριχ Μερτς σε τηλεδιάσκεψη με τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Ο δεκάλογος για ασφαλές κολύμπι

Spotlight

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ηγέτες της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη με τον Τραμπ πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να «λύσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες των Ευρωπαίων ηγετών με στόχο να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα, αναφέρει το BBC.

Σε επικοινωνία με τον Τραμπ, οι ηγέτες αναμένεται να επαναλάβουν ότι δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις χωρίς την Ουκρανία, όπως αυτή περί της αλλαγής συνόρων.

«Ανταλλαγή εδαφών»

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα περιλαμβάνει «κάποια ανταλλαγή εδαφών» και αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι μία από τις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η παράδοση από το Κίεβο του τμήματος του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει.

Την Τρίτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια τέτοια παραχώρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για μελλοντικές επιθέσεις από τη Ρωσία, η οποία έχει σημειώσει πρόσφατα κέρδη στο πεδίο.

Σε επικοινωνία με τον Τραμπ, οι ηγέτες αναμένεται να επαναλάβουν ότι δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις χωρίς την Ουκρανία, όπως αυτή περί της αλλαγής συνόρων

Η ρωσική καλοκαιρινή επίθεση προχωρά με τα στρατεύματα να πραγματοποιούν αιφνιδιαστική επίθεση κοντά στην ανατολική πόλη Ντομπροπίλια και να προωθούνται 10 χιλιόμετρα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα λίγο λιγότερο από το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Ο  Ζελένσκι υποβάθμισε την πρόοδο της Ρωσίας και δήλωσε ότι «είναι σαφές για εμάς» ότι ο στόχος της Μόσχας είναι να δημιουργήσει έναν «συγκεκριμένο χώρο πληροφόρησης» πριν από τη συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο «η Ρωσία προχωράει, ενώ η Ουκρανία χάνει».

Τρέχει να προλάβει ο Ζελένσκι

Δεν έχουν γίνει επισήμως γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις που θα μπορούσε να θέσει ο Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ την Παρασκευή.

Η περιοχή του Ντονμπάς, που αποτελείται από τις ανατολικές περιφέρειες Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, βρίσκεται εν μέρει υπό ρωσική κατοχή από το 2014.

Η Μόσχα ελέγχει πλέον σχεδόν ολόκληρο το Λουγκάνσκ και περίπου το 70% του Ντονέτσκ, αλλά σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση για την αποχώρηση από το Ντονμπάς.

Ο Ζελένσκι έχει επιμείνει στο παρελθόν ότι οι Ουκρανοί δεν θα «χαρίσουν τη γη τους στον κατακτητή» και επικαλέστηκε το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο απαιτεί τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στο έδαφός της.

Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία
The Wall Street Journal 13.08.25

Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία

Ουκρανοί αξιωματικοί είναι τόσο αποηγοητευμένοι, που δηλώνουν δημοσίως ότι «δεν μπορούμε να νικήσουμε τη Ρωσία με τους πόρους μας. Είναι μεγαλύτερη — πρέπει να είμαστε καλύτεροι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες
Απευθύνει κάλεσμα 13.08.25

Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες

Δυο υποψήφιοι της δεξιάς προηγούνται, κατά δημοσκοπήσεις, ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία - «Δεν θα εγκαταλείψω τον βολιβιανό λαό», τονίζει ο Έβο Μοράλες

Σύνταξη
Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Στρατιωτική τελετή 13.08.25

Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο στη Μπογκοτά καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας

Σύνταξη
Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;
Κόσμος 13.08.25

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;

Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πτώση έως 25% στην κίνηση των ιταλικών πλαζ, με την αντιπολίτευση να μιλάει για κρίση εισοδημάτων και την κυβέρνηση να επικαλείται... ορεινό τουρισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Το μεγαλύτερο του κόσμου!
Σούπερ-αεροπλάνο 13.08.25

Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το WindRunner, το «σούπερ cargo» κατασκευάζεται στην Ιταλία για να μεταφέρει γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες

Γεώργιος Μαζιάς
Νότια Κορέα: Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας με βαρύτατο κατηγορητήριο
Κόσμος 13.08.25

Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας με βαρύτατο κατηγορητήριο

Με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, παρέμβαση στις εκλογές, εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση μετοχών, η Νότια Κορέα παρακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία να προφυλακίζεται.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χειριστικός» Πούτιν εναντίον «συναισθηματικού» Τραμπ – Τι δείχνουν οι παλιές συναντήσεις τους για την Αλάσκα
Financial Times 13.08.25

Το ιστορικό των παράξενων συναντήσεων Πούτιν-Τραμπ και η σύνοδος στην Αλάσκα

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν, σε άλλες, ίσως καλύτερες εποχές. Εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα ίσως μπορούν να γίνουν προγνώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία
Κόσμος 13.08.25

Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία

Ο Τίγρης και ο Ευφράτης, οι πηγές ζωής που παρέχουν το 86% των επιφανειακών υδάτων του Ιράκ, οι ποταμοί που έχτισαν και γκρέμισαν αυτοκρατορίες, συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα – Ρωσία: Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους
Β. Κορέα - Ρωσία 13.08.25

Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους

Πούτιν και Κιμ «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στο μέλλον», στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών
«Γυναικοκτονίες» 13.08.25

Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών

Έξι πρώην υπάλληλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για την πυρκαγιά σε ξενώνα στη Γουατεμάλα. Τα κορίτσια είχαν εξεγερθεί καταγγέλλοντας σεξουαλική εκμετάλλευση και κακομεταχείριση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, εκτιμά ο Νετανιάχου
Εκτίμηση Νετανιάχου 13.08.25

«Το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 και πλέον κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%, καθώς δεν καταστράφηκαν από τους πρόσφατους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισπανία: Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε – Επέζησαν πλήρωμα και επιβάτες [Βίντεο]
Βαλεαρίδες νήσοι 13.08.25

Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε

Το 29μετρο γιοτ Astondoa Da Vinci υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά στη Φορμεντέρα και βυθίστηκε. Το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από την Ισπανική Ακτοφυλακή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γουατεμάλα: Πολυετής κάθειρξη σε 6 πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών από πυρκαγιά
Γουατεμάλα 13.08.25

Πολυετής φυλάκιση σε πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών

Ποινές κάθειρξης που κυμαίνονται από 6 έως 25 χρόνια επιβλήθηκαν σε έξι πρώην αξιωματούχους στη Γουατεμάλα για τον φρικτό θάνατο από πυρκαγιά 41 κοριτσιών σε δομή υποδοχής ανηλίκων.

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας
«Απόλυτη απαξίωση» 13.08.25

Καρυστιανού: Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση
Βολές 13.08.25

Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση

«Μονό οργή απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, που για ακόμα μια χρονιά παρακολουθεί αμήχανη την προδιαγεγραμμένη καταστροφή», τονίζει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Στο Κορδελιό 13.08.25

Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»
Τι είπατε; 13.08.25

Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

Σύνταξη
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)
Πώς κατανέμονται 13.08.25

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι περίπου 100.000 στρέμματα - Πώς κατανέμονται

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
Βόλος: Πλήθος κόσμου στην «υποδοχή» του ισραηλινού Crown Iris – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ και χρήση κρότου λάμψης
Κλίμα αστυνόμευσης 13.08.25

Πλήθος κόσμου στην «υποδοχή» του ισραηλινού Crown Iris στον Βόλο - Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ και χρήση κρότου λάμψης

Ο Βόλος είναι ένας από τους σταθμούς του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που αύριο αναμένεται στον Πειραιά - Απροσπέλαστο το λιμάνι από δυνάμεις των ΜΑΤ - Επιστράτευσαν και την Πυροσβεστική

Σύνταξη
Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία
The Wall Street Journal 13.08.25

Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία

Ουκρανοί αξιωματικοί είναι τόσο αποηγοητευμένοι, που δηλώνουν δημοσίως ότι «δεν μπορούμε να νικήσουμε τη Ρωσία με τους πόρους μας. Είναι μεγαλύτερη — πρέπει να είμαστε καλύτεροι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
