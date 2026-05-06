Καταργεί την αύξηση της τιμής του ντίζελ για τους αλλοδαπούς οδηγούς η Σλοβακία
Το συγκεκριμένο μέτρο είχε ως στόχο να μην κινδυνεύσει η Σλοβακία με έλλειψη καυσίμων αλλά κρίθηκε αντίθετο με το ευρωπαϊκό δίκαιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Καταργεί τη διπλή τιμολόγηση του ντίζελ για τους αλλοδαπούς οδηγούς η Σλοβακία όπως ανακοινώθηκε σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου.
Το συγκεκριμένο μέτρο είχε ως στόχο να μην κινδυνεύσει η Σλοβακία με έλλειψη καυσίμων αλλά κρίθηκε αντίθετο με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Η κατάργηση του μέτρου, από αυτήν την Παρασκευή, σημαίνει ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παραπέμψει τη Σλοβακία «επί παραβάσει», είπε η υπουργός Οικονομικών Ντενίσα Σάκοβα.
Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση της Σλοβακίας, είχε αποφασίσει ότι η τιμή των καυσίμων για τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες θα ήταν ακριβότερη από εκείνη που ισχύει για τους ντόπιους. Ως αιτιολογία επικαλέστηκε τη διακοπή παράδοσης ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά, που είχε υποστεί ζημιές από βομβαρδισμό στην Ουκρανία.
«Η διπλή τιμολόγηση συνιστά διάκριση»
Όμως ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Ρικάρντο Καρντόσο, εκτίμησε ότι η διπλή τιμολόγηση συνιστά «διάκριση» σε βάρος των ξένων οδηγών και η ΕΕ σκόπευε να λάβει «τα κατάλληλα νομικά μέτρα».
Σύμφωνα με το Κίεβο, ο αγωγός που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στη Σλοβακία και περνά από το ουκρανικό έδαφος υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα στα τέλη Ιανουαρίου. Η Μπρατισλάβα κατηγορούσε την Ουκρανία ότι καθυστερούσε σκόπιμα την επαναλειτουργία του αγωγού.
Τον Απρίλιο πάντως η Σλοβακία ανακοίνωσε ότι ξανάρχισαν οι παραδόσεις, αφού επιδιορθώθηκε ο αγωγός, έπειτα από διακοπή σχεδόν τριών μηνών.
- Καταργεί την αύξηση της τιμής του ντίζελ για τους αλλοδαπούς οδηγούς η Σλοβακία
- Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford εγκατέλειψε την Μεσόγειο
- «Έμπιστος φίλος» – Οι μισοί νέοι στην Ευρώπη απευθύνονται στα chatbot για συναισθηματική στήριξη
- Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»
- Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)
- ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη
- Superbet: O συμπαίκτης που πάντα θέλαΜΕ
- Πάτρα: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις