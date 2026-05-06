Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»

Ο πόλεμος του Ιράν με την Αμερική εξακολουθεί να μαίνεται, με τη συμμετοχή της ποδοσφαιριστής ομάδας στο προσεχές Μουντιάλ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού να είναι στον «αέρα» μέχρι και πριν λίγο καιρό. Μετά τη δήλωση του προέδρου της FIFA Τζιανι Ινφαντίνο ότι το Ιράν θα αγωνιστεί κανονικά στη διοργάνωση πριν από λίγες ημέρες, ήρθε η επίσημη θέση της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας.

Συγκεκριμένα πρόεδρός της, Μεχνί Τζτζ δήλωσε ότι η διοργανώτρια αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου «είναι η FIFA, όχι ο κ. Τραμπ ή η Αμερική» και έχει ζητήσει σεβασμό προς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εάν η εθνική ομάδα ταξιδέψει τελικά στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026.

Η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή της ομάδας του Μεχντί Ταρέμι παραμένει λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ μία καθοριστική συνάντηση του Ιράν με τη FIFA πρόκειται να πραγματοποιγηθει έως τις 20 Μαίου στη Ζυρίχη, αναφέρει το BBC αλλά και κορυφαία ΜΜΕ στον κόσμο.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FFIRI), Μεχντί Τατζ, ήταν μεταξύ μιας αντιπροσωπείας που επέστρεψε από τα καναδικά σύνορα πριν από το συνέδριο της FIFA την περασμένη εβδομάδα στο Βανκούβερ, θεωρώντας ότι η μεταχείρισή τους έγινε με τρόπο που δεν έδειξε σεβασμό.

«Χρειαζόμαστε μια εγγύηση εκεί, για το ταξίδι μας, ότι δεν έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τα σύμβολα του συστήματός μας, ειδικά το IRGC», είπε ο Τατζ. Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουν σοβαρή προσοχή. Εάν υπάρχει τέτοια εγγύηση και η ευθύνη αναληφθεί σαφώς, τότε ένα περιστατικό όπως αυτό που συνέβη στον Καναδά δεν θα συμβεί ξανά».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι κανείς που έχει δεσμούς με το IRGC δεν θα γίνει δεκτός στη χώρα.

«Εάν δεχτούν να μας φιλοξενήσουν, τότε πρέπει επίσης να δεχτούν ότι δεν πρέπει να προσβάλλουν τους στρατιωτικούς μας θεσμούς με κανέναν τρόπο. Επειδή αν το κάνουν, τότε φυσικά θα μπορούσε να δημιουργήσει την ίδια κατάσταση που συνέβη στον Καναδά, όπου υπήρχε η πιθανότητα να επιστρέψουμε. Επομένως, πρέπει να υπάρχει αυτό το είδος εγγύησης, ώστε να μπορούμε να πάμε με ηρεμία».

Θυμίζουμε ότι το Ιράν προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μετά την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο στον τρίτο γύρο των προκριματικών της ασιατικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου (AFC) και κληρώθηκε στον 7ο όμιλο μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο.

Τα παιχνίδια του στον 7ο όμιλο:

15 Ιουνίου: εναντίον Νέας Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες

21 Ιουνίου: εναντίον Βελγίου στο Λος Άντζελες

26 Ιουνίου: εναντίον Αιγύπτου στο Σιάτλ

Το Ιράν θα παίξει όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. Σε περίπτωση που προκριθεί στα νοκ άουτ, οι υπόλοιποι αγώνες θα διεξαχθούν επίσης στις ΗΠΑ.