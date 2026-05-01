Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επέμεινε ότι το Ιράν θα αγωνιστεί κανονικά σε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το συνέδριο της FIFA ξεκίνησε την Πέμπτη (30/4) στο Βανκούβερ του Καναδά χωρίς την παρουσία της αντιπροσωπείας της χώρας, γεγονός που ανέδειξε τις εντάσεις και τις προκλήσεις γύρω από τη διοργάνωση.

«Ας ξεκινήσω από την αρχή. Φυσικά το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Και φυσικά το Ιράν θα αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Ινφαντίνο. «Και ο λόγος είναι πολύ απλός: πρέπει να ενωθούμε. Είναι δική μου ευθύνη, δική μας ευθύνη».

Αξιωματούχοι της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Μεχντί Τατζ, επρόκειτο να παραστούν στη συνάντηση, όμως επέστρεψαν από το αεροδρόμιο του Τορόντο, έπειτα από αυτό που η Τεχεράνη χαρακτήρισε «απαράδεκτη συμπεριφορά» των καναδικών αρχών μετανάστευσης, παρά το γεγονός ότι διέθεταν έγκυρες βίζες.

Πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης ανέφερε στο Reuters ότι δύο μέλη της αποστολής θα μπορούσαν να παραστούν στο συνέδριο, αλλά επέλεξαν να μην το κάνουν, αφού ένα άλλο μέλος δεν έλαβε άδεια εισόδου στον Καναδά.

Ο Τατζ είναι πρώην μέλος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι καναδικές αρχές υπογράμμισαν ότι οι αποφάσεις εισόδου λαμβάνονται κατά περίπτωση και ότι άτομα με δεσμούς με το IRGC -το οποίο η Οτάβα έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση- δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα.

«Μπορώ να διαβεβαιώσω τα εξής: οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και τα μέλη τους έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ. «Τα μέλη τους απαγορεύεται να εισέρχονται. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα».

Η απουσία του Ιράν στέρησε από το συνέδριο την άμεση εκπροσώπηση μιας χώρας, της οποίας η συμμετοχή στο Μουντιάλ του 2026 επηρεάζει ήδη τις παρασκηνιακές συζητήσεις, ειδικά λόγω της διασυνοριακής φύσης της διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων, που θα συνδιοργανωθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, απαιτεί συνεχείς μετακινήσεις ομάδων, αξιωματούχων και προσωπικού μεταξύ χωρών, κάτι που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με βίζες ή διπλωματικές εντάσεις για ορισμένα κράτη.

Το Ιράν έχει ήδη προκριθεί στη διοργάνωση, ωστόσο η συμμετοχή του συνοδεύεται από δυσκολίες, με την Τεχεράνη να ζητά εναλλακτικές έδρες για αγώνες στις ΗΠΑ. Η FIFA απέρριψε το αίτημα, επιμένοντας ότι το πρόγραμμα δεν θα αλλάξει.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει αντίρρηση να αγωνιστούν οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα με δεσμούς με το IRGC.

Έξω από το συνεδριακό κέντρο, περίπου 30 διαδηλωτές με ιρανικές σημαίες και πλακάτ συγκεντρώθηκαν ζητώντας αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, εκφράζοντας στήριξη στον Ρεζά Παχλαβί και φώναζαν συνθήματα κατά των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.