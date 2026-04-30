Μουντιάλ 2026: Χωρίς το Ιράν θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της FIFA

Αξιωματούχοι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν δεν θα παραστούν στο συνέδριο της FIFA στον Καναδά, σύμφωνα με δημοσίευμα του ημιεπίσημου Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται «ανάρμοστη συμπεριφορά των μεταναστευτικών αρχών» στο αεροδρόμιο του Τορόντο.

Το Tasnim αναφέρει ότι τρεις αξιωματούχοι της ομοσπονδίας -ο πρόεδρος Μεχντί Τζαζ, ο γενικός γραμματέας Χενταγιάτ Μομπεϊνί και ο αναπληρωτής του Χαμέντ Μομενί- είχαν ταξιδέψει με έγκυρες βίζες προκειμένου να συμμετάσχουν στο συνέδριο της Πέμπτης, ωστόσο επέστρεψαν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό στο αεροδρόμιο που οδήγησε στην αποχώρησή τους.

Το υπουργείο Μετανάστευσης, Προσφύγων και Ιθαγένειας του Καναδά, καθώς και το γραφείο του πρωθυπουργού, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Επίσης, η FIFA και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν έχουν κληθεί από το πρακτορείο Reuters να τοποθετηθούν.

Σύμφωνα με το Tasnim, στελέχη της FIFA επικοινώνησαν με την ιρανική αποστολή εκφράζοντας τη λύπη τους για το περιστατικό και γνωστοποίησαν ότι ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο θα προγραμματίσει συνάντηση μαζί τους στα κεντρικά γραφεία της ομοσπονδίας.

Η συμμετοχή του Ιράν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό αποτελεί το πιο πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα στην ατζέντα της FIFA, μετά την ένοπλη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν τον Φεβρουάριο.

Το Ιράν έχει ήδη προκριθεί στη διοργάνωση, ωστόσο ζητήματα ασφάλειας και μετακίνησης για τους αγώνες στις ΗΠΑ έχουν οδηγήσει την Τεχεράνη να ζητά εγγυήσεις και εναλλακτικές τοποθεσίες διεξαγωγής. Η FIFA, από την πλευρά της, έχει απορρίψει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι οι ομάδες αναμένεται να αγωνιστούν κανονικά όπως έχει προγραμματιστεί.