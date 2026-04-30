Μουντιάλ 2026: Χωρίς το Ιράν θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της FIFA
Η συμμετοχή του Ιράν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό αποτελεί το πιο πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα στην ατζέντα της FIFA.
- Μωβ και καφέ μέδουσες κατακλύζουν τις θάλασσες του ευβοϊκού κόλπου – Ανησυχία από τους κατοίκους
- Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
- Τραυμάτισε με σφυρί δύο παιδιά και ψέκασε με άγνωστη ουσία αστυνομικούς
- Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου - Νεογέννητο ανάμεσα στα θύματα
Αξιωματούχοι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν δεν θα παραστούν στο συνέδριο της FIFA στον Καναδά, σύμφωνα με δημοσίευμα του ημιεπίσημου Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται «ανάρμοστη συμπεριφορά των μεταναστευτικών αρχών» στο αεροδρόμιο του Τορόντο.
Το Tasnim αναφέρει ότι τρεις αξιωματούχοι της ομοσπονδίας -ο πρόεδρος Μεχντί Τζαζ, ο γενικός γραμματέας Χενταγιάτ Μομπεϊνί και ο αναπληρωτής του Χαμέντ Μομενί- είχαν ταξιδέψει με έγκυρες βίζες προκειμένου να συμμετάσχουν στο συνέδριο της Πέμπτης, ωστόσο επέστρεψαν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό στο αεροδρόμιο που οδήγησε στην αποχώρησή τους.
Το υπουργείο Μετανάστευσης, Προσφύγων και Ιθαγένειας του Καναδά, καθώς και το γραφείο του πρωθυπουργού, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Επίσης, η FIFA και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν έχουν κληθεί από το πρακτορείο Reuters να τοποθετηθούν.
Σύμφωνα με το Tasnim, στελέχη της FIFA επικοινώνησαν με την ιρανική αποστολή εκφράζοντας τη λύπη τους για το περιστατικό και γνωστοποίησαν ότι ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο θα προγραμματίσει συνάντηση μαζί τους στα κεντρικά γραφεία της ομοσπονδίας.
Η συμμετοχή του Ιράν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό αποτελεί το πιο πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα στην ατζέντα της FIFA, μετά την ένοπλη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν τον Φεβρουάριο.
Το Ιράν έχει ήδη προκριθεί στη διοργάνωση, ωστόσο ζητήματα ασφάλειας και μετακίνησης για τους αγώνες στις ΗΠΑ έχουν οδηγήσει την Τεχεράνη να ζητά εγγυήσεις και εναλλακτικές τοποθεσίες διεξαγωγής. Η FIFA, από την πλευρά της, έχει απορρίψει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι οι ομάδες αναμένεται να αγωνιστούν κανονικά όπως έχει προγραμματιστεί.
- Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/4): Δράση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στη Euroleague και Νότιγχαμ Φόρεστ στο Europa League
- Το… απωθημένο του Νεϊμάρ: «Θέλω Μουντιάλ και τελικό Βραζιλία με Αργεντινή»
- Από την Εβρέ στο Παρίσι: Δύο φίλοι, μια πόλη και μια βραδιά Champions League
- Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το δεύτερο βήμα προς το Final-4
- Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις