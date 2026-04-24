Ξεκάθαρος ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ: «Δεν θέλουμε να αποκλειστεί το Ιράν από το Μουντιάλ»
Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρθηκε και πάλι στη συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ
Οι ΗΠΑ συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό και αποτελεί ένα θέμα η συμμετοχή του Ιράν, καθώς μαίνεται η ένταση και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή λιγότερο από δύο μήνες πριν την πρεμιέρα της διοργάνωσης.
Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να αποκλειστεί το Ιράν από τη διοργάνωση και πως δεν έχουν τίποτα με τους ποδοσφαιριστές.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του για το Ιράν και το Μουντιάλ
«Το πρόβλημα με το Ιράν δεν θα ήταν οι αθλητές του. Θα ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να φέρουν μαζί τους, μερικοί από τους οποίους έχουν δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ήταν τα πρώτα του λόγια και συνέχισε:
«Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Είναι εικασίες ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να μην έλθει και ότι η Ιταλία θα πάρει την θέση του. Εάν οι Ιρανοί παίκτες αποφασίσουν να μην έλθουν από μόνοι τους, θα είναι επειδή αποφάσισαν να μην έλθουν. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι να φέρουν μια ομάδα τρομοκρατών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην χώρα μας προσποιούμενοι ότι είναι δημοσιογράφοι και προπονητές φυσικής κατάστασης», κατέληξε.
- Ξεκάθαρος ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ: «Δεν θέλουμε να αποκλειστεί το Ιράν από το Μουντιάλ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις