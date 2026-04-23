Μουντιάλ: Οι υψηλές τιμές εισιτηρίων απειλούν να αφήσουν άδειες εξέδρες στο ντεμπούτο των ΗΠΑ

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί η πορεία των πωλήσεων εισιτηρίων για το Μουντιάλ του 2026, καθώς οι υψηλές τιμές φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους φιλάθλους, ακόμη και σε αγώνες με ιδιαίτερη σημασία, όπως το ντεμπούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το The New York Times, η FIFA αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση μεταξύ των ΗΠΑ και της Παραγουάης, η οποία θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου στο SoFi Stadium στο Λος Άντζελες.

Μέχρι τις αρχές Απριλίου είχαν πωληθεί περίπου 40.934 εισιτήρια, αριθμός που αντιστοιχεί σε μόλις 58% της χωρητικότητας του σταδίου, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 70.000 θεατές. Το στοιχείο αυτό προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι της διοργανώτριας χώρας, που υπό κανονικές συνθήκες θα αναμενόταν να παρουσιάσει πλήρη προσέλευση.

Κεντρικός λόγος για τη χαμηλή ζήτηση φαίνεται να είναι το κόστος. Οι φθηνότερες διαθέσιμες θέσεις ξεπερνούν τα 2.000 δολάρια σε εξειδικευμένες πλατφόρμες μεταπώλησης, επίπεδο τιμών που αποκλείει μεγάλο μέρος των φιλάθλων. Αντίθετα, για την αναμέτρηση μεταξύ του Ιράν και της Νέας Ζηλανδίας, που θα διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο λίγες ημέρες αργότερα, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 400 δολάρια, γεγονός που εξηγεί και την καλύτερη πορεία των πωλήσεων, οι οποίες έχουν ήδη ξεπεράσει τις 50.000.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τη συζήτηση γύρω από την εμπορική πολιτική του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Από την έναρξη της διάθεσης εισιτηρίων, τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι τιμές βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς θεωρούνται υπερβολικές για μια διοργάνωση που παραδοσιακά απευθύνεται σε μαζικό κοινό.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα εισιτήρια. Το συνολικό κόστος παρακολούθησης ενός αγώνα αυξάνεται σημαντικά από πρόσθετες δαπάνες, όπως η στάθμευση, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τα 200 δολάρια, αλλά και τα μεταφορικά, με ενδεικτικό παράδειγμα τα εισιτήρια μετακίνησης από τη Νέα Υόρκη προς το MetLife Stadium στο Νιού Τζέρσεϊ, τα οποία φτάνουν τα 150 δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι σαφές αν τα στοιχεία περιλαμβάνουν VIP πακέτα ή εισιτήρια που δεν έχουν διατεθεί ακόμη στο ευρύ κοινό, η τάση είναι ενδεικτική των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η διοργάνωση. Το Μουντιάλ του 2026 φιλοδοξεί να είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, τόσο σε συμμετοχές όσο και σε εμπορική απήχηση, ωστόσο η τιμολογιακή πολιτική ενδέχεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση αυτής της δυναμικής.

Σε ένα γεγονός που βασίζεται στη μαζικότητα και την ατμόσφαιρα των φιλάθλων, η εικόνα άδειων θέσεων, ακόμη και σε αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος, αποτελεί προειδοποιητικό σήμα. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν η FIFA θα προσαρμόσει τη στρατηγική της ή αν το Μουντιάλ του 2026 θα αποτελέσει την πιο «ακριβή» αλλά και πιο άνιση σε προσβασιμότητα διοργάνωση των τελευταίων δεκαετιών.