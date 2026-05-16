Νίσυρος: Σοβαρό εργατικό ατύχημα – 50χρονος εργάτης ακρωτηριάστηκε στο χέρι
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Νίσυρο, όταν ένας 50χρονος ακρωτηριάστηκε στο δεξί χέρι - Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο της Κω.
Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω νοσηλεύεται 50χρονος αλλοδαπός εργάτης, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Νίσυρο και είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού.
Μετά τον τραυματισμό του, στήθηκε άμεσα επιχείρηση διακομιδής του από τη Νίσυρο προς την Κω, ώστε να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.
Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κω, κ. Νίκος Φανιός, ο τραυματίας έφτασε στο Νοσοκομείο περίπου στις 10:30 το πρωί και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι το δεξί του χέρι ήταν ήδη ακρωτηριασμένο, ενώ το ατύχημα προκλήθηκε κατά τη χρήση μηχανήματος με ιμάντα. Ο 50χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
