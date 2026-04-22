Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Πέραμα, όταν κύλησε ερπυστριοφόρος εκσκαφέας κατά τη διάρκεια εργασιών και καταπλάκωσε το πόδι ενός 62χρονου που βρισκόταν στην πορεία του μηχανήματος.

Η εισαγγελέας παρήγγειλε τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού για το εργατικό ατύχημα στο Πέραμα

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 07:15 το πρωί, στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας στο Πέραμα, κατά την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας. Ξαφνικά, ο εκσκαφέας κύλησε και κατέληξε επάνω στο δεξί του πόδι του εργάτη, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει πολύ σοβαρά.

Αμέσως εκλήθη το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος. Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Από την Αστυνομία ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ την ίδια ώρα έχει ενημερώθηκε και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, καθώς έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική εξέταση του 62χρονου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσαν ο 44χρονος εργοταξιάρχης, ο 59χρονος βοηθός του επιβλέποντος του έργου και ένας 60χρονος εργάτης. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά παρήγγειλε τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού για το εργατικό ατύχημα.