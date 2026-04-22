22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά
Ελλάδα 22 Απριλίου 2026, 12:46

Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας, στο Πέραμα, όπου εκτελούνταν εργασίες οδοποιίας

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Πέραμα, όταν κύλησε ερπυστριοφόρος εκσκαφέας κατά τη διάρκεια εργασιών και καταπλάκωσε το πόδι ενός 62χρονου που βρισκόταν στην πορεία του μηχανήματος.

Η εισαγγελέας παρήγγειλε τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού για το εργατικό ατύχημα στο Πέραμα

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 07:15 το πρωί, στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας στο Πέραμα, κατά την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας. Ξαφνικά, ο εκσκαφέας κύλησε και κατέληξε επάνω στο δεξί του πόδι του εργάτη, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει πολύ σοβαρά.

Αμέσως εκλήθη το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος. Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Από την Αστυνομία ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ την ίδια ώρα έχει ενημερώθηκε και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, καθώς έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική εξέταση του 62χρονου.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσαν ο 44χρονος εργοταξιάρχης, ο 59χρονος βοηθός του επιβλέποντος του έργου και ένας 60χρονος εργάτης. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά παρήγγειλε τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού για το εργατικό ατύχημα.

Πολιτική
Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Κόσμος
Δεύτερο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Έως 5 μέρες θα διαρκέσει η παράταση της εκεχειρίας, λέει το Axios

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ηγουμενίτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση οχημάτων στην εθνική οδό
Θεσπρωτία 22.04.26

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση οχημάτων στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας - Καρτερίου

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Ευρωπαία εισαγγελέας 22.04.26

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις

Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κίνηση 22.04.26

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»
Κλιματική κρίση 22.04.26

Οι Δήμοι φτιάχνουν τα δικά τους 112 – «Βρίσκεστε στην υπόγεια διάβαση Χ. Αποφύγετε τη στροφή δεξιά, κίνδυνος εγκλωβισμού»

Πληθώρα εργαλείων στη μάχη για εξειδικευμένη πρόγνωση καιρικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο- Τα Σύστηματα Εγκαίρης Προρειδοποίησης σε 4 περιοχές της χώρας ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων

Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη
Ελλάδα 22.04.26

Ώρα για «θεσμικές απαντήσεις» από την Κοβέσι – Τι θα συζητήσει με τον Γ. Φλωρίδη

Η Ευρωπαία εισαγγελέας Λ. Κοβέσι θα βρεθεί στους Δελφούς θέλοντας να μην αφήσει αναπάντητη καμία από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επίσημα χείλη τις τελευταίες μέρες για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών – Αποκαλυπτική μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ
Mελέτη ΠΑΝΣΥΠΟ 22.04.26

Κοινωνικός τουρισμός και φτώχεια διακοπών: Γιατί τα voucher δεν φέρνουν την άνοιξη

Η μελέτη του ΠΑΝΣΥΠΟ «Ο Κοινωνικός Τουρισμός και το Έλλειμμα Πρόσβασης στις Διακοπές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα» αναλύει τη δομή των υφιστάμενων προγραμμάτων, ασκεί κριτική και προτείνει λύσεις.

Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Υπεύθυνη η «παγκόσμια οικονομική κρίση» για τον πρωθυπουργό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Το παρασκήνιο 22.04.26

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Αγωνία στο Μαξίμου
Δείτε live 22.04.26

Ψηφίζονται τα αιτήματα για άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ έπειτα από τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League! (vid, pic)
Ποδόσφαιρο 22.04.26

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Λέστερ θα αγωνιστεί στη League One, έχοντας υποβιβαστεί και μαθηματικά πλέον από τη Championship – Και όλα αυτά, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση της Premier League!

ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Στη Νέα Υόρκη 22.04.26

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
ΣΥΡΙΖΑ 22.04.26

Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Βόλεϊ 22.04.26

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

