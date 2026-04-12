Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος χειριστή που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα
Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα - Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου και άφησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, την τελευταία του πνοή
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Πορταριά Πηλίου, από το σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα στον Βόλο και στοίχισε τη ζωή σε έναν 58χρονο χειριστή βαρέων μηχανημάτων.
Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών του εργατικού δυστυχήματος
Ο άτυχος άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν καταπλακώθηκε απο εκσκαφέα τον οποίο μετέφερε. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο έγινε η διακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου.
Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς ο 58χρονος υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του ανήμερα Κυριακής του Πάσχα.
Πώς έγινε το τραγικό εργατικό δυστύχημα
Ο 58χρονος χειριστής, ο οποίος διέμενε στην Πορταριά και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, βρισκόταν στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας για φόρτωση εκσκαφέα.
Όμως, όταν κατά την προσπάθεια φόρτωσης, η ράμπα υποχώρησε και ο εκσκαφέας ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, προκαλώντας του σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που αποδείχθηκαν μοιραίες.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, για το περιστατικό είχε συλληφθεί ο εργολάβος του ιδιωτικού έργου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα.
