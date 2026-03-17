Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 53χρονος εργάτης στην Άρτα, που είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση κατά τη διάρκεια εργασιών σε οδικό έργο στο Κλειστό.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το δυστύχημα συνέβη σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από #καταπλάκωσή του από αδρανή υλικά λόγω κατολίσθησης εδάφους και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, πλησίον της περιοχής Κλειστό Άρτας. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 17, 2026

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.