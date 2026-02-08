Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου 63χρονου στο χωριό Φοινίκι στη Λακωνία.

Ο 63χρονος είχε εντοπιστεί στις 12 Ιανουαρίου στην αυλή του σπιτιού του, δίνοντας την εικόνα ότι έπεσε από τις σκάλες και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ωστόσο, προέκυψε από την έρευνα των αρχών ότι είχε σκηνοθετηθεί ο τόπος θανάτου του από τη σύζυγό του και τον αδερφό του, ενώ ο 63χρονος φέρεται να είχε χάσει τη ζωή του σε οικοδομή όπου δούλευε, για λογαριασμό εταιρείας που ανήκει στην 49χρονη σύζυγό του.

Λακωνία: Τι πραγματικά συνέβη

Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι ο 63χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα μετά από πτώση, κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε στην οικοδομή.

Στη συνέχεια, ο αδερφός του, που επίσης εργαζόταν στην ίδια οικοδομή, μαζί με τρία άτομα μετέφεραν στο σπίτι του 63χρονου τη σορό του, με σκοπό την αποφυγή ποινικών και αστικών ευθυνών που θα προέκυπταν από το εργατικό δυστύχημα.

Ο αδερφός του 63χρονου συνελήφθη και κατηγορείται για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη, ενώ σε βάρος της συζύγου του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.