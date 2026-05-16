Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών
Live in Style 16 Μαΐου 2026, 15:20

Από τη Ντέμι Μουρ στην Ιζαμπέλ Ιπέρ και οι νέοι κανόνες ένδυσης -η πρώτη, δε, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με το που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε στο έδαφος των Καννών.

Έφη Αλεβίζου
Το 79ο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, υποσχόμενο μια χαρακτηριστική λαμπερή παρουσία, καθώς οι μεγαλύτερες αστέρες συρρέουν στη La Croisette για να παρακολουθήσουν τις φετινές καλύτερες ταινίες του διεθνούς κινηματογράφου. Για το 2026, η κριτική επιτροπή περιλαμβάνει τους Ντέμι Μουρ, Ρουθ Νέγκα, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Κλόι Ζάο, οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που έφτασαν.

Η Μουρ, από την πλευρά της, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις μόλις αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο.

Μια σειρά από σινέ υποσχέσεις

Οι Τζίλιαν Άντερσον και Χάνα Άινμπιντερ βρίσκονται εκεί για να προωθήσουν την επερχόμενη ταινία τους Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Η Ρενάτε Ρέινσβε και ο Σεμπάστιαν Σταν πρωταγωνιστούν στο Fjord, μια ταινία για μια οικογένεια Ρουμάνων μεταναστών που ζει στη Νορβηγία.

Η Σάντρα Χούλερ υποδύεται την Erika, κόρη του Τόμας Μαν, στο Fatherland, ενώ οι Άνταμ Ντράιβερ, Μάιλς Τέλερ και Σκάρλετ Γιόχανσον πρωταγωνιστούν στο Paper Tiger, ένα αστυνομικό στόρι που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1980 και ακολουθεί δύο αδελφούς που εμπλέκονται σε ένα επικίνδυνο σχέδιο της ρωσικής μαφίας.

Με άλλα λόγια, μας περιμένουν μερικές σημαντικές στιγμές στο κόκκινο χαλί. Παρακάτω, δείτε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις που περπάτησαν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών μέχρι στιγμής.

Λιγότερη πρόκληση και περισσότερη «παλιά χολιγουντιανή λάμψη» ζητούν φέτος οι Κάννες, επαναφέροντας αυστηρούς κανόνες ένδυσης, αποκλείοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Κατρίν Ντενέβ δίνει μια εκλεπτυσμένη πινελιά με ένα σακάκι από σατέν κρεπ και μια φούστα που ταιριάζει από τον οίκο Saint Laurent. Εδώ, σταματά για μια φωτογραφία μαζί με τον ηθοποιό Βενσάν Κασέλ  στην πρεμιέρα της ταινίας «Parallel Tales»REUTERS/Sarah Meyssonnier

Με το εντυπωσιακό φόρεμα-κάπα της Givenchy και τα περίτεχνα πλεγμένα μαλλιά της, αναρωτιέσαι αν η Νταενέρις Ταργκάριεν ήταν μέρος του moodboard της Νταϊάν Κρούγκερ REUTERS/Gonzalo Fuentes

Η εμφάνιση «από την κορυφή έως τα νύχια»» φαίνεται να είναι το στιλιστικό σλόγκαν της Ιζαμπέλ Ιπέρ για την προβολή της ταινίας «Parallel Tales». Η ηθοποιός αποπνέει μια θεατρική αίσθηση με ένα σύνολο του Demna για τον οίκο Gucci. Η ηθοποιός είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον σχεδιαστή, όταν αυτός ήταν επικεφαλής της Balenciaga REUTERS/Sarah Meyssonnier

Ως ένα από τα εννέα μέλη της κριτικής επιτροπής των Καννών, η Ντέμι Μουρ έκανε και θα συνεχίσει να κάνει πολλές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Σε μια προβολή της ταινίας «Fatherland», φόρεσε ένα γλυπτό φόρεμα του Gucci. Άλλη μια νίκη για όσους μισούν το σιδέρωμα REUTERS/Gonzalo Fuentes

Ένα μακρύ μαύρο φόρεμα είναι ένα βασικό κομμάτι για το κόκκινο χαλί. Για την πρεμιέρα της ταινίας «Fatherland», η Σάντρα Χούλερ, που υποδύεται τον ρόλο της Έρικα στην ταινία, προσθέτει μια μοντέρνα πινελιά στο κλασικό αυτό κομμάτι, συνδυάζοντάς το με ένα σακάκι με όγκο που μοιάζει να ξεχειλίζει από μικροσκοπικά φτερά  REUTERS/Sarah Meyssonnier

Άλλη μια πρεμιέρα, άλλη μια εμφάνιση της Ντέμι Μουρ. Για την πρεμιέρα της ταινίας «A Woman’s Life», η Μουρ επέλεξε ένα αέρινο, στο χρώμα της λεβάντας, φόρεμα της Gucci REUTERS/Sarah Meyssonnier

Οι «ντίσκο μπούκλες» και το φόρεμα Miu Miu, παρόμοιο με αυτό που φορούσε όταν περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου τον Μάρτιο, συνθέτουν ένα διασκεδαστικό λουκ για τη Τζίλιαν Άντερσον στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Teenage Sex and Death at Camp Miasma. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Στα 88 της, η Τζέιν Φόντα συνεχίζει να διασκεδάζει με τη μόδα. Εδώ, η ηθοποιός και ακτιβίστρια φοράει ένα λαμπερό φόρεμα Gucci στην πρεμιέρα της ταινίας «La Vénus Électrique» REUTERS/Manon Cruz

Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από την τελευταία φορά που η Τζόαν Κόλινς περπάτησε στη Croisette. Για την επανεμφάνισή της, η 92χρονη φοράει ένα εντυπωσιακό φόρεμα με βολάν του Stéphane Rolland. Το σύνολο συμπληρώνεται με αξεσουάρ εμπνευσμένα από το παλιό Χόλιγουντ, όπως γάντια όπερας και εντυπωσιακά κοσμήματα REUTERS/Marko Djurica

Λίγες μέρες μετά την εμφάνισή της ως «ζωντανό άγαλμα» στο Met Gala, η Χάιντι Κλουμ αφήνει πίσω το μαρμάρινο μακιγιάζ και επιλέγει ένα λαμπερό ροδακινί φόρεμα Elie Saab. REUTERS/Marko Djurica

Τα πουά είναι ένα διαχρονικό καλοκαιρινό μοτίβο. Εδώ, η Ντέμι Μουρ φοράει ένα φόρεμα «confetti» του Jacquemus, το οποίο σίγουρα εμπνεύστηκε από τα έργα καλλιτεχνών όπως ο Ρόι Λίχτενσταϊν και η Γιαγιόι Κουσάμα REUTERS/Manon Cruz

Το γιγαντιαίο μοβ φόρεμα Saint Laurent της Φιλιπίν Λίροϊ-Μπολιέ μοιάζει σαν να βγήκε κατευθείαν από τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris». REUTERS/Marko Djurica

