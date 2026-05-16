Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών
Από τη Ντέμι Μουρ στην Ιζαμπέλ Ιπέρ και οι νέοι κανόνες ένδυσης -η πρώτη, δε, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με το που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε στο έδαφος των Καννών.
Το 79ο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, υποσχόμενο μια χαρακτηριστική λαμπερή παρουσία, καθώς οι μεγαλύτερες αστέρες συρρέουν στη La Croisette για να παρακολουθήσουν τις φετινές καλύτερες ταινίες του διεθνούς κινηματογράφου. Για το 2026, η κριτική επιτροπή περιλαμβάνει τους Ντέμι Μουρ, Ρουθ Νέγκα, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Κλόι Ζάο, οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που έφτασαν.
Η Μουρ, από την πλευρά της, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις μόλις αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο.
Δείτε ένα συνολικό βίντεο από τις εμφανίσεις των Καννών
Μια σειρά από σινέ υποσχέσεις
Οι Τζίλιαν Άντερσον και Χάνα Άινμπιντερ βρίσκονται εκεί για να προωθήσουν την επερχόμενη ταινία τους Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Η Ρενάτε Ρέινσβε και ο Σεμπάστιαν Σταν πρωταγωνιστούν στο Fjord, μια ταινία για μια οικογένεια Ρουμάνων μεταναστών που ζει στη Νορβηγία.
Η Σάντρα Χούλερ υποδύεται την Erika, κόρη του Τόμας Μαν, στο Fatherland, ενώ οι Άνταμ Ντράιβερ, Μάιλς Τέλερ και Σκάρλετ Γιόχανσον πρωταγωνιστούν στο Paper Tiger, ένα αστυνομικό στόρι που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1980 και ακολουθεί δύο αδελφούς που εμπλέκονται σε ένα επικίνδυνο σχέδιο της ρωσικής μαφίας.
Με άλλα λόγια, μας περιμένουν μερικές σημαντικές στιγμές στο κόκκινο χαλί. Παρακάτω, δείτε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις που περπάτησαν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών μέχρι στιγμής.
Λιγότερη πρόκληση και περισσότερη «παλιά χολιγουντιανή λάμψη» ζητούν φέτος οι Κάννες, επαναφέροντας αυστηρούς κανόνες ένδυσης, αποκλείοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
*Αρχική Φωτό: REUTERS/Sarah Meyssonnier
