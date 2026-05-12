Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα
The Good Life 12 Μαΐου 2026

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα

Με δύο νέες ταινίες στις αποσκευές της και τον πιστό της σκύλο, τον Τζακ, στο πλευρό της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες -εκεί όπου πριν από έξι δεκαετίες ξεκίνησε ο μύθος της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Σε μια ζεστή γωνιά ενός μπουτίκ ξενοδοχείου στο Παρίσι, η Κατρίν Ντενέβ μοιάζει περισσότερο με μια γυναίκα που απολαμβάνει την καθημερινότητά της παρά με την «παγερή βασίλισσα» του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Την Ντενέβ, το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου, συνοδεύει πάντα ο Τζακ, ένα Shiba Inu που την παρακολουθεί με την προσήλωση έμπιστου σωματοφύλακα.

Η ηθοποιός τον χαϊδεύει στοργικά, εξηγώντας πως «συνήθως τον έχω μαζί μου στα γυρίσματα, καθώς είναι πάντα πολύ καλόβολος» στο The Hollywood Reporter.

Η παρουσία της εκπέμπει μια αρχοντιά που δικαιολογεί το γεγονός πως το 1989 επελέγη ως το πρόσωπο της Μαριάν, του εθνικού συμβόλου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Άλλωστε η Ντενέβ είναι η ζωντανή ιστορία μιας ολόκληρης χώρας.

Από την αθωότητα που εξέπεμπε στις Ομπρέλες του Χερβούργου το 1964 μέχρι τις σκοτεινές, δολοφονικές ενορμήσεις στην Αποστροφή του Πολάνσκι, η γκάμα της υπήρξε πάντα απρόβλεπτη και ριζοσπαστική.

Ο μύθος της ξεκίνησε στις Κάννες, όταν οι λυρικές Ομπρέλες του Χερβούργου του Ζακ Ντεμί κέρδισαν τον Χρυσό Φοίνικα το 1964. Τότε η μόλις 20 ετών Ντενέβ έγινε σταρ

H Nτενέβ στην επίσημη αφίσα του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών το 2023

Φέτος, η Ντενέβ επιστρέφει στο Φεστιβάλ των Καννών όχι για κάποιο τιμητικό αφιέρωμα, αλλά ως ενεργή επαγγελματίας με δύο ταινίες στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα.

Η Ντενέβ συμμετέχει στο δράμα Parallel Tales του Ασγκάρ Φαραντί και στην ταινία Gentle Monster της Μαρί Κρόιτσερ. Η ίδια υποβαθμίζει με μετριοφροσύνη το μέγεθος των εμφανίσεών της, επισημαίνοντας πως «πρόκειται για πολύ μικρούς ρόλους».

«Ακόμη και ένας μικρός ρόλος πρέπει να είναι απαραίτητος. Όταν ένας ρόλος είναι περιορισμένος, πάντα αναρωτιέμαι αν θα είχε σημασία η αφαίρεση του χαρακτήρα από το σενάριο. Αν όχι, τότε δεν είναι ενδιαφέρον» πρόσθεσε.

Η Ντενέβ δηλώνει την προτίμησή της στους νέους σκηνοθέτες, ειδικά όταν ο τρόπος που μιλούν για το έργο τους αποπνέει ενέργεια και κάτι καινοτόμο, γεγονός που την κάνει να «θέλει να είναι μέρος αυτού».

Οι Κάννες αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ολόκληρης της καριέρας της. Θυμάται με νοσταλγία την πρώτη της στέψη, όταν οι Ομπρέλες του Χερβούργου κέρδισαν τον Χρυσό Φοίνικα, μετατρέποντας μια εικοσάχρονη κοπέλα σε παγκόσμια σταρ.

«Είναι μεγάλη τύχη να έχεις ζήσει μια ζωή σαν τη δική μου» λέει η 82χρονη βασίλισσα της έβδομης τέχνης

«Γνωρίζαμε πως η ταινία ήταν ιδιαίτερη καθώς ήταν μιούζικαλ και έπρεπε να μάθουμε τα πάντα πριν το γύρισμα» θυμάται για το θρυλικό φιλμ.

Παραδέχεται, ωστόσο, πως τότε όλα ήταν τόσο καινούργια που η νίκη φάνταζε «εξωπραγματική», ενώ η στιγμή που κρατά ως πιο πολύτιμη από το Φεστιβάλ είναι η βράβευση του Dancer in the Dark το 2000, μια αναγνώριση που, όπως λέει, «έμεινε βαθιά μέσα μου».

Η Ντενέβ δεν φοβήθηκε ποτέ το σκάνδαλο ή την ανατροπή των κοινωνικών συμβάσεων. Από τον ρόλο της στην Ωραία της Ημέρας του Μπουνιουέλ μέχρι τις τολμηρές φωτογραφήσεις της στο Playboy, η ηθοποιός καθόρισε τη σεξουαλική απελευθέρωση μιας ολόκληρης εποχής.

Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί μια συνεπή στάση απέναντι στο γυμνό. «Δεν είμαι οπαδός της γύμνιας στον κινηματογράφο, γιατί όταν είσαι γυμνός, παύεις να είσαι ο χαρακτήρας και γίνεσαι απλώς ένα σώμα, κάτι που καθιστά δύσκολο να παραμείνεις στην ιστορία» λέει.

Εκτός οθόνης, η Ντενέβ υπήρξε ως επί το πλείστον μια προοδευτική φιγούρα. Υπέγραψε το Μανιφέστο των 343 του 1971, διαμαρτυρόμενη για τους νόμους περί αμβλώσεων στη Γαλλία, είναι κατά της θανατικής ποινής και, στις Κάννες πέρυσι, καταδίκασε τη δολοφονία της Παλαιστίνιας φωτορεπόρτερ Φατίμα Χασούνα.

Αλλά αυτό που θυμούνται οι περισσότεροι είναι η ανοιχτή επιστολή της το 2018 στην εφημερίδα Le Monde, στην οποία κατήγγειλε το #MeToo ως κυνήγι μαγισσών. Αργότερα ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα και αποστασιοποιήθηκε από εκείνους που «την υποστήριξαν ως στρατηγική κίνηση».

Για πολλούς, ωστόσο, η επιστολή – σε συνδυασμό με την άρνησή της να αποστασιοποιηθεί από τον Πολάνσκι και τον μακροχρόνιο φίλο της Ζεράρ Ντεπαρντιέ – ο οποίος καταδικάστηκε το 2025 για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες σε ένα κινηματογραφικό πλατό – διχάζει.

«Είναι ο αγαπημένος μου κινηματογραφικός παρτενέρ» λέει για τον ατιμασμένο ηθοποιό. «Είναι απόλυτα παρών και μαζί του όλα είναι ζωντανά τη στιγμή που συμβαίνουν».

Η Ντενέβ δεν φοβήθηκε ποτέ το σκάνδαλο, την ανατροπή των κοινωνικών συμβάσεων ή την πρόκληση. Από τον ρόλο της στην Ωραία της Ημέρας του Μπουνιουέλ μέχρι την εγκάρδια φιλία της με τον ατιμασμένο Ζεράρ Ντεπαρτιέ

Η Ντενέβ επιπλέον δηλώνει επιφυλακτική ως προς τον αντίκτυπο του #MeToo. «Είναι πολύ περίπλοκο όταν οι κατηγορίες έρχονται πολλά χρόνια αργότερα», λέει. «Πλέον πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί».

Η «παγωμένη βασίλισσα της 7ης τέχνης αν και έχει κατακτήσει πολλά, έχει μια σειρά από ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Η Ντενέβ αποκαλύπτει πως θα ήθελε να έχει συνεργαστεί με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, με τον οποίο είχαν συζητήσει για ένα κατασκοπευτικό φιλμ που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Επίσης, θυμάται με θέρμη τη συνεργασία της με τον Τζακ Λέμον και τον Μπαρτ Ρέινολντς στο Χόλιγουντ, τονίζοντας πως ο Ρέινολντς ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και «πολύ αστείος για Αμερικανός».

Ο Δανός σκηνοθέτης Λαρς φον Τρίερ σηκώνει τον Χρυσό Φοίνικα με την Μπιορκ και τη Κατρίν Ντενέβ δίπλα του κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του 53ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

Σήμερα, η μεγάλη κυρία του γαλλικού σινεμά κοιτάζει το μέλλον με την ίδια αγάπη για τη δουλειά της. Της λείπει η εποχή του φιλμ και η ιεροτελεστία να διαβάζει τις καθημερινές εφημερίδες, παρατηρώντας με μια δόση μελαγχολίας πως «τώρα οι σκηνοθέτες κοιτούν μόνιτορ αντί να εμπλέκονται άμεσα στη σκηνή, όλα γίνονται πιο γρήγορα και λιγότερο συλλογικά».

Παραμένει όμως μια φανατική θεατής που λατρεύει την ατμόσφαιρα της κινηματογραφικής αίθουσας. Καθώς ετοιμάζεται να αποχωρήσει, παίρνοντας μαζί της τον Τζακ, η Ντενέβ καταλήγει στο συμπέρασμα πως «είναι μεγάλη τύχη να έχεις ζήσει μια ζωή σαν τη δική μου» – μια ζωή που συνεχίζει να εξελίσσεται με το δικό της, αδιαπραγμάτευτο ρυθμό.

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Κόσμος
Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

inWellness
inTown
Stream magazin
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του ολλανδού ηγέτη των SS

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
The Good Life 11.05.26

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Σύνταξη
Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don't Bring Me Flowers»
«Ανέμελη ενέργεια» 11.05.26

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει το «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Σύνταξη
Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Σύνταξη
Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Σύνταξη
Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Τοπόσημο 12.05.26

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:31

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Σύνταξη
CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Μυστήριο 12.05.26

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Σύνταξη
Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Σύνταξη
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Σύνταξη
Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Μπάσκετ 12.05.26

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)

Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Σύνταξη
Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12.05.26

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

