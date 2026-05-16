Άγιοι Ανάργυροι: Με μούχλα, σκουπίδια και μπάζα ζούσαν τα τρία παιδιά – Γύριζαν γυμνά στους δρόμους

Σοκ και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει τα απανωτά περιστατικά παραμέλησης ανήλικων παιδιών, που βρέθηκαν να ζουν εξαθλιωμένα, σε σπίτια… τρώγλες.

Μετά την σοκαριστική αποκάλυψη του σπιτιού με τις ακαθαρσίες στο Περιστέρι, όπου για χρόνια ζούσαν έξι μικρά παιδάκια, μία νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων έρχεται στο φως. Αυτή τη φορά στη γειτονιά των Αγίων Αναργύρων.

Οι αστυνομικοί μπαίνουν στο διαμέρισμα της οδού Κερκύρας μετά από καταγγελία και αντικρίζουν εικόνες απόλυτης εγκατάλειψης.

Το σπίτι όπου διέμεναν οι γονείς μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους, ήταν γεμάτο βρόμα και δυσωδία. Ακαταστασία, στρώματα πεταμένα στο πάτωμα ενώ η κουζίνα ήταν γεμάτη σκουπίδια και ακαθαρσίες.

Στο νοσοκομείο «Παίδων» τα τρία παιδιά που ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης

Τα τρία παιδάκια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παίδων» για να υποβληθούν σε εξετάσεις για την κατάσταση της υγείας τους.

«Τα παιδιά τα παραμελούσαν συστηματικά. Το 4χρονο κορίτσι έχει βαριά νοητική στέρηση. Αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες, αυτοί που πήγαιναν στο σπίτι δεν έπρεπε να αφαιρέσουν την επιμέλεια;», είπε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Την ίδια στιγμή, μέλη της οικογένειας, περιγράφουν στις «Εξελίξεις» πως δεν είχαν αντιληφθεί κανένα σημάδι παραμέλησης.

«Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, σε ντύσιμο κι αυτά. Δεν ήταν παιδιά κακοποιημένα. Χαρούμενα παίζανε. Μου είπε η κόρη μου ότι ερχόταν μια κοινωνική λειτουργός, σαν βοήθεια, για να βγάλει ένα επίδομα», λέει ο παππούς τους.

Την ώρα που οι κοινωνικές υπηρεσίες θα αποφανθούν για την τύχη των παιδιών, οι γονείς τους συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκων.