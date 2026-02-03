Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Πανελλαδική απεργία και συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλές πόλεις της χώρας, πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών, με κάλεσμα της Ομοσπονδίας τους, απαντώντας στο «εργοδοτικό έγκλημα» στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα και απαιτώντας μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «κλιμακώνεται ο αγώνας των συνδικάτων για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μπει τέρμα στο μακελειό, να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας».

Στο κάλεσμά της η Ομοσπονδία, υπογραμμίζει ότι τα εργοδοτικά εγκλήματα σαν αυτό στη «Βιολάντα» οφείλονται στην εργοδοτική ασυδοσία: «Μας γεμίζει οργή γιατί θα μπορούσαν να προληφθούν, εάν δεν υπήρχε το εμπόδιο του κέρδους», τονίζει, προσθέτοντας: «Μας εξοργίζει γιατί πίσω από τις μεγάλες ελλείψεις μέτρων προστασίας βρίσκεται η διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους».

«Χρέος μας», συνεχίζει, «είναι να ανατρέψουμε αυτήν τη βαρβαρότητα. Για να σταματήσουμε να θρηνούμε συναδέλφους μας, να είναι ναρκοπέδια οι χώροι δουλειάς». Παράλληλα, προσθέτει πως «δεν αποδεχόμαστε να ζούμε εμείς με την ανασφάλεια και τον φόβο της απόλυσης, με τα 6ήμερα και τα 13ωρα, την εντατικοποίηση και την ευελιξία, για να σπάνε αυτοί το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο».

Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας και στη Θεσσαλονίκη στις 10 π.μ. στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Μητροπόλεως 110).

Απεργιακές κινητοποιήσεις οργανώνονται από την Ομοσπονδία, κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα του κλάδου σε πολλές ακόμη πόλεις:

– Τρίκαλα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

– Λάρισα, 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο

– Πάτρα, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Γιάννενα, 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

– Ηγουμενίτσα, 11 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Καλαμάτα, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Λαμία, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Ναύπλιο, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Χαλκίδα, 10 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Πρέβεζα, 10.30 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Δράμα, στις 5 π.μ., έξω από την πύλη του εργοστασίου της Arivia και στις 7 μ.μ., στην πλατεία της πόλης.

– Χανιά, στις 10 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

– Καβάλα, 6 μ.μ., στην πλατεία Καπνεργάτη