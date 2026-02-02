Καταγγελία εργαζόμενης για το εργοστάσιο Βιολάντα – Μας ζήτησαν να πάμε να καθαρίσουμε, φοβόμαστε

Οκτώ ημέρες μετά τη φονική έκρηξη, το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, παραμένει σφραγισμένο. Ο κίνδυνος για νέα ανάφλεξη παραμένει καθώς η διαρροή ήταν τόσο εκτεταμένη με αποτέλεσμα το προπάνιο να είχε εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθούν παρατυπίες και αστοχίες όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Σημειώνεται ότι από το 2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε απορρίψει την εγκατάσταση των δεξαμενών προπανίου στο συγκεκριμένο σημείο.

Το 2025 εκδόθηκε νέο έγγραφο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με το οποίο εγκρινόταν η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, υπό αυστηρές προϋποθέσεις τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας.

Μας ζητάνε να πάμε να καθαρίσουμε

Μια νέα καταγγελία από εργαζόμενη κατατέθηκε στο εργατικό κέντρο των Τρικαλών, σύμφωνα με την οποία αναφέρει πως την κάλεσαν από τη διοίκηση του εργοστασίου προκειμένου να κάνει κάποιες βοηθητικές εργασίες.

Η ίδια δηλώνει ότι φοβάται μετά τη φονική έκρηξη καθώς ακόμα στο διπλανό κτήριο αν χρειάζεται να κάνεις τις εργασίες κανείς δεν ξέρει ποιες συνθήκες επικρατούν και εάν είναι ασφαλές. Το εργατικό κέντρο Τρικάλων με την σειρά του μεταβίβασε την καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και αναμένουν μια επίσημη απάντηση.

Οι έρευνες στο εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου εφόσον σβήσει πλήρως η φωτιά, ωστόσο, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διερευνήσουν το ακριβές σημείο της εκτεταμένης διαρροής προπανίου και αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και τις νόμιμες άδειες.

Απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις, κανονικά οι ενισχύσεις

Την ώρα που φαίνεται να μην γίνονταν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, καθώς όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν είχε εντοπίσει το αδήλωτο υπόγειο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, οι υπογραφές για την οικονομική ενίσχυση της εταιρείας Βιολάντα «έμπαιναν» κανονικά.

Συγκεκριμένα, όπως έχει γράψει το in, στις 24 Νοεμβρίου 2025 το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσισε (ΦΕΚ 6300 Β’ – 24/11/2025) την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας κατά δύο έτη και συγκεκριμένα έως τις 5 Αυγούστου 2027.

Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 21 Ιανουαρίου 2026, δηλαδή λίγα 24ωρα πριν το εργατικό δυστύχημα, με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες, η ίδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσισε την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας για την επέκταση της μονάδας παραγωγής βουτημάτων και κουλουριών της «Βιολάντα».

Ειδικότερα, η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας αφορά στην επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τη φορολογική απαλλαγή της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» για συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ύψους 1.996.000 ευρώ.