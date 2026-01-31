newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα
Ελλάδα 31 Ιανουαρίου 2026, 17:00

Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τo πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Ευρήματα που υποδεικνύουν δομικά κενά ασφαλείας και αγνοημένες προειδοποιήσεις ετών

Σύνταξη
Νέα, συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την πολύνεκρη καταστροφή στη βιομηχανία της Βιολάντα, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους των ερευνών από ένα τυχαίο συμβάν σε μια αλυσίδα σοβαρών παραλείψεων.

Οι αρχές, ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με ευρήματα που υποδεικνύουν δομικά κενά ασφαλείας και αγνοημένες προειδοποιήσεις ετών.

Η διπλή ανάφλεξη

Η εικόνα για το τι συνέβη τη μοιραία νύχτα ανατρέπεται από την ανάλυση οπτικού υλικού που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Δεν επρόκειτο για μία και μοναδική έκρηξη, όπως αρχικά εκτιμήθηκε.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει δύο διακριτές εκρήξεις με χρονική απόσταση μόλις έξι δευτερολέπτων μεταξύ τους, γεγονός που δίνει νέα τροπή στην τεχνική ανάλυση της καταστροφής:

Η «αόρατη» παγίδα στο υπόγειο

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής και πυροσβεστικής έρευνας βρίσκεται πλέον το ζήτημα της νομιμότητας των εγκαταστάσεων. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το αέριο –το οποίο διέρρεε για μήνες ποτίζοντας το υπέδαφος– βρήκε διέξοδο και συσσωρεύτηκε σε έναν υπόγειο χώρο.

Μια βιομηχανία που λειτουργούσε με «τυφλά» σημεία στα σχέδια και στην ασφάλειά της

Το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι πως ο συγκεκριμένος χώρος φέρεται να μην αποτυπώνεται στις οικοδομικές άδειες του κτιρίου, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μια «κρυφή» δεξαμενή θανάτου κάτω από τα πόδια των εργαζομένων.

Το προειδοποιητικό καμπανάκι του 2020

Η τραγωδία φαίνεται πως είχε προαναγγελθεί χρόνια πριν. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν μπει φάκελοι που αποδεικνύουν ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είχαν εντοπίσει προβλήματα ήδη από το 2020.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε καταγράψει παραβάσεις που αφορούσαν τις αποστάσεις ασφαλείας των δεξαμενών προπανίου και ελλιπή μέτρα προστασίας. Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει τώρα η έρευνα είναι αν αυτές οι συστάσεις συμμόρφωσης αγνοήθηκαν ή αν έγιναν μόνο επιφανειακές διορθώσεις.

Η μηχανική της καταστροφής

Οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι πραγματογνώμονες εστιάζουν στο δίκτυο των σωληνώσεων. Φαίνεται πως οι αγωγοί που μετέφεραν το προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές στο εσωτερικό του εργοστασίου διέρχονταν υπογείως.

Η μακροχρόνια διαρροή εμπότισε το χώμα με υγροποιημένο αέριο, το οποίο τελικά εισχώρησε στο αδήλωτο υπόγειο, μετατρέποντάς το σε βραδυφλεγή βόμβα που περίμενε τον μοιραίο σπινθήρα.

Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, αναζητώντας πλέον όχι μόνο τα αίτια της έκρηξης, αλλά και τις διοικητικές ευθύνες για μια βιομηχανία που λειτουργούσε με «τυφλά» σημεία στα σχέδια και στην ασφάλειά της.

Ανακοίνωση από Βιολάντα

Εν τω μεταξύ, σήμερα (31/1) η Βιολάντα εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.

Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια.

Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες
Απο τα δυτικά 31.01.26

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Ευρείας κλίμακας θα είναι η κακοκαιρία που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι προβλέπονται στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύνταξη
ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 31.01.26

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»

Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες που διακινούνται στον δημόσιο διάλογο κάνει λόγο η εταιρεία Βιολάντα και επισημαίνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».

Σύνταξη
Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η τελευταία πράξη του δράματος – Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ
Δυστύχημα στη Ρουμανία 31.01.26

Η τελευταία πράξη του δράματος: Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία

Το τελευταίο «αντίο» στα πέντε «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στον DN6 - Οι άλλοι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ κηδεύτηκαν χθες - Η κατάσταση του τραυματία που παραμένει στην Τιμισοάρα

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη
Ελλάδα 31.01.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη

Αστυνομικός, με κρυφή κάμερα, πηγαίνει στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών όπου όπως φαίνεται προσεγγίζει τον 49χρονο «πωλητή» ο οποίος του πούλησε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΕΛ.ΑΣ. για τη βλάβη στο «100»: Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης
«Αποκαταστάθηκε άμεσα» 31.01.26

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

«Ισχυρισμοί περί αλαλούμ, απουσίας τεχνικού ή κατάρρευσης της υπηρεσίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

Σύνταξη
Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες – Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας
Ήπειρος 31.01.26

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες - Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη - Η εικόνα που παρουσιάζει ο ποταμός ανησυχεί τους κατοίκους ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Σύνταξη
Σέρρες: Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος – Επικαλείται… συναίνεση
Δευτέρα στην ανακρίτρια 31.01.26

Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση

Η εισαγγελέας στις Σέρρες άσκησε στον 56χρονο ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών - Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα

Σύνταξη
Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 31.01.26

Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Πέντε μέρες μετά την έκρηξη στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν φριχτό θάνατο οι πέντε εργαζόμενες γυναίκες, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ – Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.
Κρήτη 31.01.26

Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ - Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.

Το ζευγάρι το τελευταίο εξάμηνο είχε διαπράξει κλοπές σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο - Συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου προς τον Πειραιά

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ότι στραγγάλισε την Μαρία Αγγελακούδη και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την Βίκυ Κουτσάκη
Ελλάδα 31.01.26

Το υπόγειο της φρίκης στη Μενεμένη: Στραγγάλισε την Μαρία Αγγελακούδη και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την Βίκυ Κουτσάκη

Ο δράστης ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 46χρονη Μαρία ενώ για την 43χρονη Βίκυ δήλωσε πως πέθανε και την άφησε στο υπόγειό του - Φρίκη για τα στοιχεία που αποκαλύπτονται

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες
Απο τα δυτικά 31.01.26

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Ευρείας κλίμακας θα είναι η κακοκαιρία που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι προβλέπονται στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Μπράιτον – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Έβερτον για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λιντς – Άρσεναλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 31.01.26

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»

Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες που διακινούνται στον δημόσιο διάλογο κάνει λόγο η εταιρεία Βιολάντα και επισημαίνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Άρης για την 19η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
Καλώδιο 31.01.26

Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Αυτή η εξέλιξη «συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», προειδοποιεί ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;
Στρατός made in Europe 31.01.26

«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ήταν χαρακτηριστικά κάθετος μιλώντας για τις ΗΠΑ όταν συναντήθηκε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν

LIVE: Άιντραχτ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ – Λεβερκούζεν για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών
Θεσσαλονίκη 31.01.26

Φάμελλος: Η ΝΔ επιτίθεται εκδικητικά στον κλάδο των ταξί – Είμαστε δίπλα στις δίκαιες κινητοποιήσεις των επαγγελματιών

O Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής» και χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το χαράτσι που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες

Σύνταξη
Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Τρένο η Εθνική, σάρωσε την Ιταλία κι έφυγε για… ημιτελικό! (vid)

Ασταμάτητη είναι η Εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, νίκησε εύκολα και την Ιταλία με 15-10, έκανε το 4/4, εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και πάει... τρένο για ένα ακόμη μετάλλιο!

Σύνταξη
Ισραήλ: Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα – Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο
Κλιμάκωση 31.01.26

Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα - Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα από τα ξημερώματα σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιους ανάμεσά τους και παιδιά - Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση στο νότιο Λίβανο

Σύνταξη
Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία
Ψευδο-ντοκιμαντέρ 31.01.26

Melania: Η Amazon ξόδεψε 75 εκατ. δολάρια για να κάνει την τέλεια προπαγάνδα – Έκανε μια άθλια ταινία

Η Amazon εμπόδισε τον mainstream Τύπο να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania» στο Κέντρο Κένεντι, στις 29 Ιανουαρίου, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να κάνουν την τέλεια προπαγάνδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus
English edition 31.01.26

S&P Global Sees Solid Growth for Greece, Cyprus

In a report titled “2026 Greece And Cyprus Economic And Sovereign Rating Outlooks,” the ratings agency said the two economies continue to show favourable medium-term prospects, broadly converging with the rest of the euro zone.

Σύνταξη
Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η τελευταία πράξη του δράματος – Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ
Δυστύχημα στη Ρουμανία 31.01.26

Η τελευταία πράξη του δράματος: Κηδεύτηκαν οι πέντε οπαδοί του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία

Το τελευταίο «αντίο» στα πέντε «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους στον DN6 - Οι άλλοι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ κηδεύτηκαν χθες - Η κατάσταση του τραυματία που παραμένει στην Τιμισοάρα

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη
Ελλάδα 31.01.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί έπιασαν τη σπείρα ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη

Αστυνομικός, με κρυφή κάμερα, πηγαίνει στο σημείο πώλησης των ναρκωτικών όπου όπως φαίνεται προσεγγίζει τον 49χρονο «πωλητή» ο οποίος του πούλησε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης έναντι του χρηματικού ποσού των 10 ευρώ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΕΛ.ΑΣ. για τη βλάβη στο «100»: Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης
«Αποκαταστάθηκε άμεσα» 31.01.26

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

«Ισχυρισμοί περί αλαλούμ, απουσίας τεχνικού ή κατάρρευσης της υπηρεσίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τεχνικό πρόβλημα με το «100»

Σύνταξη
Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες – «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας
Έκλεισε το μετρό 31.01.26

Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες - «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας

Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων - Το μπλακάουτ επηρέασε προσωρινά και το μετρό του Κιέβου

Σύνταξη
Ιράν: Έκρηξη σε κτήριο λιμανιού στον Κόλπο – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη λόγω διαρροής αερίου
Βίντεο 31.01.26 Upd: 15:35

Ιράν: Έκρηξη σε κτήριο λιμανιού στον Κόλπο – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη λόγω διαρροής αερίου

Διαδοχικές εκρήξεις στο Ιράν - Ζημιές σε πολυώροφο κτήριο - Έκρηξη στα νότια σκότωσε τετραμελή οικογένεια, ενώ δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά.

Σύνταξη
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
