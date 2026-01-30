newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
30 Ιανουαρίου 2026, 21:04

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026.

Τέσσερις ημέρες μετά την ανείπωτη τραγωδία στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας πληθαίνουν, όπως έρχονται και νέες αποκαλύψεις για παραλείψεις και αδιαφορία.

Σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο, από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο, και το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις:

Εισαγγελική εντολή

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με εισαγγελική παραγγελία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος έχει αναλάβει τη διεξαγωγή λεπτομερούς προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας.

Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στις πιθανές ευθύνες ή παραβάσεις της επιχείρησης, όσο και στη δράση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με τις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου. Ήδη, η ΔΑΕΕ παρέλαβε την εισαγγελική εντολή και ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη συλλογή στοιχείων.

Η διερεύνηση ακολουθεί δύο βασικούς άξονες: Πρώτον, το τεχνικό σκέλος που αφορά τη διάτρηση των σωληνώσεων, η οποία προκάλεσε πολυήμερη διαρροή προπανίου και οδήγησε στη φονική έκρηξη.

Δεύτερον, την αξιολόγηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να εντοπιστούν ενδεχόμενες παραλείψεις και να αποδοθούν ευθύνες όπου απαιτείται.

«Οι δικαιολογίες που τους έλεγαν είναι ότι έριξαν ένα υγρό στο βόθρο, “μην ανησυχείτε”»

Στο πλαίσιο της τεχνικής έρευνας, το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα προχωρήσει σε εκσκαφή και αφαίρεση των σωληνώσεων παροχέτευσης προπανίου από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι τον χώρο παραγωγής, ώστε να εξεταστούν εργαστηριακά για τα αίτια της διάτρησης.

Επιπλέον, θα συλλεχθούν δείγματα χώματος και άλλων υλικών από το σημείο της διαρροής, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί επίσημα η ποσότητα του προπανίου που διέρρευσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανέφερε ότι είχε προηγηθεί ασφαλτόστρωση στην περιοχή, γεγονός που μπορεί να επηρέασε τις υπόγειες σωληνώσεις λόγω των φορτηγών που κινούνταν πάνω από αυτές.

Τα εργαστήρια θα εξετάσουν εάν αυτό το σενάριο ισχύει, καθώς και αν υπήρξε διάβρωση ή αστοχία στις συνδέσεις.

Προς το παρόν, λόγω της επικινδυνότητας από τα υπολείμματα προπανίου, οι εργασίες έχουν διακοπεί και αναμένεται να επαναληφθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με την πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο με άδεια εισαγγελέα.

Έλεγχος στις άδειες

Το δεύτερο σκέλος της έρευνας αφορά τις πιθανές παρανομίες και ευθύνες όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, όπως η Διεύθυνση Ανάπτυξης, η Πολεοδομία και η Πυροσβεστική. Η εντολή της εισαγγελίας εστιάζει στον έλεγχο των διαδικασιών και στην τήρηση της νομοθεσίας για τη λειτουργία του εργοστασίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα όπου σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά είχε κατασκευαστεί ως επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων και λειτουργούσε από το 2007.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στα αρχικά σχέδια δεν προβλεπόταν υπόγεια αποθήκη, αλλά μόνο ισόγειο, το οποίο πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας και πυρασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου.

«Γι’ αυτό το έγκλημα, που έγινε στα Τρίκαλα, έχει και η κυβέρνηση ευθύνη»

Επιπλέον, η συγκεκριμένη πτέρυγα είναι όμοια με το πρώτο τμήμα του εργοστασίου, όπου στα αρχικά σχέδια υπήρχε υπόγειο και δύο υπόγειες δεξαμενές προπανίου για την τροφοδοσία της παραγωγής.

Ωστόσο, στα σχέδια ενεργητικής πυρασφάλειας που κατατέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025, δεν περιλαμβάνονταν οι δύο υπέργειες δεξαμενές της νεότερης πτέρυγας, ενώ είχαν προστεθεί δύο νέες υπόγειες δεξαμενές, οι οποίες δεν είχαν ακόμη συνδεθεί.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ έχουν ήδη κατασχέσει όλους τους σχετικούς φακέλους από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στόχος είναι να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και να δοθεί πλήρης διαφάνεια στην υπόθεση.

Θύελλα νέων καταγγελιών

Εν τω μεταξύ, τέσσερις ημέρες μετά την ανείπωτη τραγωδία στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας πληθαίνουν, όπως έρχονται και νέες αποκαλύψεις για παραλείψεις και αδιαφορία.

Ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, μιλώντας στο Orange Press Agency, εξαπολύει δριμεία κριτική για όσα προηγήθηκαν του τρομακτικού εργατικού δυστυχήματος. Περιγράφει ένα εργασιακό περιβάλλον με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ελλιπή μέτρα ασφαλείας και μια εργοδοσία που -όπως καταγγέλλει- απέκλειε συστηματικά το συνδικάτο από τους χώρους εργασίας.

«Δεν μπορούσαν να πάνε τουαλέτα από τη μυρωδιά»

Ο κ. Λιατίφης επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει για οσμή αερίου, αλλά οι φωνές τους αγνοήθηκαν.

«Το υγραέριο μύριζε μέρες πριν. Είναι χαρακτηριστική η καταγγελία που κάνω ότι δεν μπορούσαν να πάνε στις τουαλέτες γιατί μύριζε υπερβολικά και οι δικαιολογίες που τους έλεγαν είναι ότι έριξαν ένα υγρό στο βόθρο, “μην ανησυχείτε”», αποκαλύπτει.

Αναφερόμενος στις συνθήκες εργασίας, σημειώνει: «Έχουν περάσει τέσσερις μέρες από το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα και επιβεβαιωνόμαστε και εμείς, σαν Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, σ’ αυτά που είχαμε καταγγείλει από την αρχή του δυστυχήματος».

Η αφόρητη ζέστη

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου περιγράφει τα ευρήματα από παλαιότερη επίσκεψη μεικτού κλιμακίου στο εργοστάσιο, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα.

«Στην επίσκεψη που κάναμε μαζί με μεικτό κλιμάκιο, με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, διαπιστώσαμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και στις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, σε σχέση με την κατάσταση του εργοστασίου που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό, με τις εξόδους διαφυγής. Στην καταγγελία που μας έκαναν ανέφεραν τις υπερβολικές θερμοκρασίες που δυσκόλευαν πραγματικά οι εργαζόμενοι να δουλεύουν μέσα στο χώρο εκεί. Δηλαδή και εμείς που πήγαμε ως κλιμάκιο για να ελέγξουμε, δυσκολευόμασταν και εμείς να περπατήσουμε από την υγρασία και τη θερμοκρασία που είχε εκεί».

«Η εργοδοσία δεν μας άφηνε να μπούμε, φώναζε την αστυνομία»

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία του κ. Λιατίφη για τη στάση της επιχείρησης απέναντι στη συνδικαλιστική δράση και την ενημέρωση των εργαζομένων.

«Πάμπολλες φορές προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους, αλλά η εργοδοσία δεν μας άφηνε. Ίσα-ίσα, όταν πηγαίναμε εκεί και για να διεξαχθούν οι εκλογές του συνδικάτου, μας έφερε την αστυνομία, μας έγραψε τα στοιχεία και παραλίγο να μας κάνουν και μηνύσεις» σημειώνει και προσθέτει: «Έχουμε διαπιστώσει και σε άλλες επιχειρήσεις στα Τρίκαλα -γι’ αυτό και κάνουμε και ελέγχους, γι’ αυτό και θέλουμε και την Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας να συμμετέχει περισσότερο σ’ αυτόν τον έλεγχο που κάνουμε- ώστε πραγματικά η εντατικοποίηση μέσα στους χώρους δεν πάει άλλο. Εργαζόμενοι δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ».

Ευθύνες στην κυβέρνηση για υποστελέχωση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών

Ο κ. Λιατίφης δεν παραλείπει να αναδείξει και τις ευθύνες της πολιτείας: «Γι’ αυτό το έγκλημα, που έγινε στα Τρίκαλα, έχει και η κυβέρνηση ευθύνη με την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Για παράδειγμα, εδώ στα Τρίκαλα, για τέσσερις επιθεωρητές έχουν την ευθύνη για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι γύρω στις 600 επιχειρήσεις το χρόνο μπορούν να ελέγξουν για την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι μέσα εκεί».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιατίφης υπόσχεται ότι «με όλες μας τις δυνάμεις το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων θα μπει μέσα στους χώρους εργασίας, όσο αυτό είναι δυνατόν, να αντιμετωπιστούν αυτά που βιώνουν οι εργαζόμενοι της πόλης μας και συνολικότερα».

Το χρονικό της «τυφλής» διαρροής

Στο μεταξύ, η εισαγγελική έρευνα φέρνει στο φως νέα στοιχεία. Η Πυροσβεστική έχει καταλήξει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε σωλήνα μεταφοράς, η οποία ήταν πολύμηνη. Το αέριο «πότισε» το έδαφος και συγκεντρώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου – έναν χώρο που φέρεται να μην ήταν δηλωμένος και χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη με αντλία νερού. Εκεί δημιουργήθηκε μια «άτυπη δεξαμενή», η οποία ανεφλέγη από σπινθήρα της αντλίας.

Βασικό σενάριο για την αιτία της διαρροής είναι εργασίες ασφαλτόστρωσης που έγιναν το καλοκαίρι πάνω από τις σωληνώσεις, με τη διέλευση βαρέων οχημάτων να προκαλεί πιθανή διάτρηση ή βλάβη.

Οι «φωνές» που δεν ακούστηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι κατέθεσαν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ότι τους τελευταίους μήνες μύριζαν κατά διαστήματα αέριο και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους. Ακόμα και ο ιδιοκτήτης φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε αντιληφθεί μια οσμή, την οποία όμως απέδωσε στην αποχέτευση, ενώ ο υπεύθυνος βάρδιας υποστήριξε ότι μετέφερε τα παράπονα στον υπεύθυνο παραγωγής. Αντίθετα, ο τεχνικός ασφαλείας δήλωσε άγνοια.

Παράλληλα, έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το 2020 σημείωνε ότι οι δύο δεξαμενές προπανίου δεν είχαν τοποθετηθεί στο σωστό σημείο, στοιχείο που πλέον αξιολογείται εκ νέου.

