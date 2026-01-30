newspaper
30.01.2026 | 12:56
Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών
30 Ιανουαρίου 2026

Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών

Αυξάνονται τα ερωτήματα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για το εργοστάσιο Βιολάντα που συνέβη η τραγωδία. Την ώρα που όπως φαίνεται δεν γινόταν κανένας έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και το υπόγειο όπου συνέβαινε επί μήνες η διαρροή προπανίου ήταν αδήλωτο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραφε εγκρίσεις επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών στη Βιολάντα.

Νίκος Κλόκας
ΡεπορτάζΝίκος Κλόκας
Spotlight

Βυθισμένη στο πένθος παραμένει η Θεσσαλία μετά το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα, με θύματα πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Μία τραγωδία που σόκαρε όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρη τη χώρα.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τις Αρχές, η φονική έκρηξη θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν η εταιρεία είχε λάβει τα μέτρα ασφαλείας που ήταν υποχρεωμένη να έχει, αλλά και αν οι αρμόδιοι φορείς είχαν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.

Αδήλωτο το υπόγειο, προβληματικές από το 2020 οι δεξαμενές

Υπενθυμίζεται ότι το υπόγειο που σημειώθηκε η πολύνεκρη έκρηξη δεν ήταν αποτυπωμένο στα σχέδια του εργοστασίου, επομένως δεν υπάρχει και στα σχέδια της πυρασφάλειας, και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ανιχνευτής διαρροής προπανίου, που θα μπορούσε να αποτρέψει το μοιραίο αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου που διοχέτευαν φούρνους και από τις σωληνώσεις των οποίων ξεκίνησε η διαρροή δεν ήταν επίσης δηλωμένες στο σχέδιο πυρασφάλειας. Οι δεξαμενές αυτές ήταν 20ετίας. Αντιθέτως στο βιβλίο συμβάντων του εργοστασίου γραφόταν ότι η διοχέτευση αερίου γινόταν μέσω υπόγειων δεξαμενών, ενώ οι υπέργειες εμφανιζόταν ως μη λειτουργικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο αυτές δεξαμενές είχαν βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει «τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας όσον αφορά την τοποθέτηση των δεξαμενών δύο υπόγειων δεξαμενών 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας και την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις αποστάσεις που προβλέπεται στην Υ.Α Αριθμ. Δ3/14858/93 /ΦΕΚ 477 Β’)».


Τότε, είχε χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στην εταιρεία Βιολάντα με προθεσμία δύο ετών, για τεχνική ανασυγκρότηση και συγκεκριμένα την επανατοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, η εταιρεία είχε προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις και είχε λάβει άδεια μέχρι το 2025.

Νέα άδεια το 2025 με ειδικές δεσμεύσεις

Το περασμένο καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 5 Αυγούστου 2025, δίνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέα έγκριση εγκατάστασης για την εταιρεία Βιολάντα «χρονικής διάρκειας πέντε ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη παράγραφο 6 του άρθρου 20 του Ν.3982/2011».

Η άδεια αυτή χορηγήθηκε με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων, μεταξύ των οποίων υπήρχε ο όρος της τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (σύμφωνα με την Αριθ. 51629/5-7-2024 ΦΕΚ 3949 Β/2024) στις οποίες είχε υπαχθεί η εταιρεία με την υπ’ αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./ Φ14.1593/292405 απόφαση στις 29 Ιουλίου 2025.

Σ’ αυτές υπήρχαν ειδικές δεσμεύσεις για την εταιρεία σχετικά με την αποθήκευση υγρών καυσίμων, αλλά και τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής.

Συγκεκριμένα, στην δέσμευση «Η3» προβλέπεται ότι «οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται από λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/1987 (Α΄15), όπως ισχύει».

Επίσης, ότι «οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη διαδικασία και να υφίστανται διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα. Να επιθεωρούνται τακτικά οι δεξαμενές αυτές και να τηρείται σχετικό ηλεκτρονικό ημερολόγιο συντήρησης για κάθε δεξαμενή».

Παράλληλα, στη δέσμευση «Η9» αναφέρεται ότι «οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών ουσιών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία, ανάλογα με το είδος τους (επικίνδυνα ή μη απόβλητα)».

Απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις, κανονικά οι ενισχύσεις

Την ώρα που φαίνεται να μην γίνονταν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, καθώς όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν είχε εντοπίσει το αδήλωτο υπόγειο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, οι υπογραφές για την οικονομική ενίσχυση της εταιρείας Βιολάντα «έμπαιναν» κανονικά.

Συγκεκριμένα, στις 24 Νοεμβρίου 2025 το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσισε (ΦΕΚ 6300 Β’ – 24/11/2025) την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας κατά δύο έτη και συγκεκριμένα έως τις 5 Αυγούστου 2027.


Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 21 Ιανουαρίου 2026, δηλαδή λίγα 24ωρα πριν την τραγωδία με τις πέντε νεκρές υπαλλήλους, η ίδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσισε την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας για την επέκταση της μονάδας παραγωγής βουτημάτων και κουλουριών της «Βιολάντα».

Ειδικότερα, η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας αφορά στην επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και τη φορολογική απαλλαγή της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» για συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ύψους 1.996.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση (Αρ. Φακέλου: Π05/7/00037/Γ) το ποσοστό της ενίσχυσης με τη μορφή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε 45% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης ποσού 240.255 ευρώ, δηλαδή με ποσό 108.114,75€.

Επίσης, το ποσοστό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής επιχορήγησης συμβατικής επένδυσης ανέρχεται σε 45% επί του κόστους της επένδυσης ποσού 1.755.745 ευρώ, δηλαδή 790.085,25€.

Εντολή τώρα, για διευρυμένη έρευνα

Μετά τη φονική έκρηξη, η εισαγγελέας Τρικάλων που έχει αναλάβει να σχηματίσει τη σχετική δικογραφία έχει δώσει εντολή στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για λεπτομερή έρευνα γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο αυτό στο μικροσκόπιο της ΔΑΕΕ, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου της Βιολάντα.

Έτσι, πέρα από τον έλεγχο στο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή στις υποδομές και τις συνθήκες εντός του εργοστασίου, θα γίνει έλεγχος και στις αποφάσεις και εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

