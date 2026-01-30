Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός

«Φύλλο και φτερό» κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος τις άδειες λειτουργίας και τα σχέδια του εργοστασίου της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Οι άνδρες της ΔΑΕΕ προχώρησαν στην κατάσχεση όλων των φακέλων που αφορούν στην αδειοδότηση του εργοστασίου, προκειμένου να έχουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση των δεξαμενών προπανίου και των απαραίτητων σωληνώσεων.

Σκοπός τους είναι η έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην πολύνεκρη τραγωδία και η συμπλήρωση της σχετικής δικογραφίας που έχει ανοίξει η Εισαγγελία Τρικάλων.

Παράλληλα, η ΔΑΕΕ θα αναζητήσει και την αιτία που προκάλεσε τη θραύση των σωληνώσεων που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές έως τους φούρνους του εργοστασίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα στη δικογραφία έχουν ήδη ενταχθεί οι δύο ένορκες καταθέσεις πραγματογνωμόνων, που μιλούν για «έκρηξη αερίου», καθώς και καταθέσεις εργαζομένων που αναφέρουν «οσμή προπανίου» στον χώρο, οι οποίες είχαν αναφερθεί στους υπεύθυνους της επιχείρησης.

Η υπογραφή Παπαστεργίου

Όπως αποκάλυψε το Dnews, η εταιρεία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.» λειτουργούσε από το 2007, με την υπ’ αριθμ. 339 άδεια που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων με αριθμό πρωτοκόλλου 1127.

Τότε, την υπογραφή τις μελέτες για «παθητική και ενεργητική πυροπροστασία καθώς και τις μελέτες ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και καύσιμου αερίου» είχε βάλει ως ηλεκτρολόγος μηχανικός ο Δημήτρης Παπαστεργίου, προτού αναλάβει δήμαρχος Τρικκαίων και αργότερα υπουργός.

«Χρωστάμε σε αυτές τις γυναίκες να δούμε τι πήγε λάθος»

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, είχε αναλάβει ως ελεύθερος επαγγελματίας τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, κατά τη φάση της πρώτης εγκατάστασης.

«Οι μελέτες είχαν εγκριθεί μετά από επιτόπιους ελέγχους της Πυροσβεστικής και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι οι εργασίες της εταιρείας και οι σχετικές επεκτάσεις του εργοστασίου συνεχίστηκαν από άλλους μηχανικούς.

«Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη και την Πυροσβεστική», είπε, «γιατί οφείλουμε να δούμε τι πήγε λάθος, ώστε να μην επαναληφθεί και για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαστεργίου:

«Πέντε μέρες μετά την τραγωδία στην Βιολάντα και προφανώς το κλίμα στην πόλη μου, τα Τρίκαλα, συνεχίζει να είναι βαρύ, με τη θεσσαλική γη να υποδέχεται τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους. Μια τραγωδία που όλοι ζήσαμε και ζούμε από κοντά, καθώς οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής έκαναν γρήγορα και με ακρίβεια τη δουλειά τους.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης. Μελέτες που εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στο Δήμο.

Διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση τις ιστορίες των γυναικών που χάθηκαν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί. Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους. Και γιατί πρέπει να δούμε τί πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί».