Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 22:41

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Spotlight

Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν ακόμα αναπάντητα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα με τραγικό απολογισμό 5 γυναίκες εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η διαρροή προπανίου. Επίσης γιατί δεν διερευνήθηκαν οι πολλές αναφορές για μυρωδιά αερίου από εργαζόμενους, και τι είδους έλεγχοι και πιστοποιήσεις είχαν πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο.

Νέα ντοκουμέντα

Το MEGA εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από το αδήλωτο υπόγειο της «Βιολάντα», το υπόγειο που μετατράπηκε σε φονική παγίδα.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς. Το μέταλλο έλιωσε, τα πάντα καταστράφηκαν. Ακόμη και σήμερα, πάνω από τις στάχτες, το υπόγειο αχνίζει.

Νέες φωτογραφίες ντοκουμέντο, που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποτυπώνουν τις οπές από τις οποίες έφυγε το προπάνιο.

Εξαιτίας της διαρροής, το προπάνιο κινήθηκε υπόγεια και κατέληξε στο υπόγειο, έναν χώρο αδήλωτο, χωρίς ανιχνευτές διαρροής, χωρίς αερισμό, χωρίς προστασία.

Ένα αόρατο δηλητήριο που γέμισε τον χώρο αργά, επί μήνες, χωρίς κανένας να το αντιληφθεί.


«Η διαρροή αυτή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου», ανέφερε ο διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.

Πώς έγινε η έκρηξη

Οι έρευνες στο σημειο

Όπως διαπιστώθηκε από τις πολύωρες έρευνες που διενήργησαν στο σημείο της τραγωδίας κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σωληνώσεις που μεταφέρουν το προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου σκεπάστηκαν προ εξαμήνου με μπετόν και ενδεχομένως από τότε να προκλήθηκε η διαρροή. Επίσης, στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δεν υπήρχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αισθητήρες αερίων.

Η ERTNews παρουσίας εικόνες από τη στιγμή που στελέχη της ΔΑΕΕ εντοπίζουν το σημείο της διαρροής και με προσεχτικές κινήσεις σκάβουν το συγκεκριμένο σημείο.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλεξαν στοιχεία με βάση την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσουν αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού που λειτουργεί 24 ώρες. Όταν έγινε η έκρηξη δεν υπήρξε κάποια βάνα για να σταματήσει η διαρροή, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Όπως μετέδωσε από τα Τρίκαλα η Δέσποινα Κρητικού για το ΕΡΤnews, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, «ξεσκόνισαν» όλους τους φακέλους από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, αναζητώντας και την άδεια οικοδομής της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβη στην πτέρυγα που εξερράγη.

Θα εξεταστεί αν τα σχέδια είχαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε. Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί.

Παράλληλα, αναμένεται το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας που πρώτο εντόπισε το θανατηφόρο μείγμα που έφερε την έκρηξη ενώ οι έρευνες στο σημείο θα συνεχιστούν και την Παρασκευή.

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 29.01.26

Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία
Ανατριχιαστικό 29.01.26

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29.01.26

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
