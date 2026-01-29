Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν ακόμα αναπάντητα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα με τραγικό απολογισμό 5 γυναίκες εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η διαρροή προπανίου. Επίσης γιατί δεν διερευνήθηκαν οι πολλές αναφορές για μυρωδιά αερίου από εργαζόμενους, και τι είδους έλεγχοι και πιστοποιήσεις είχαν πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο.

Νέα ντοκουμέντα

Το MEGA εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από το αδήλωτο υπόγειο της «Βιολάντα», το υπόγειο που μετατράπηκε σε φονική παγίδα.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς. Το μέταλλο έλιωσε, τα πάντα καταστράφηκαν. Ακόμη και σήμερα, πάνω από τις στάχτες, το υπόγειο αχνίζει.

Νέες φωτογραφίες ντοκουμέντο, που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποτυπώνουν τις οπές από τις οποίες έφυγε το προπάνιο.

Εξαιτίας της διαρροής, το προπάνιο κινήθηκε υπόγεια και κατέληξε στο υπόγειο, έναν χώρο αδήλωτο, χωρίς ανιχνευτές διαρροής, χωρίς αερισμό, χωρίς προστασία.

Ένα αόρατο δηλητήριο που γέμισε τον χώρο αργά, επί μήνες, χωρίς κανένας να το αντιληφθεί.

«Η διαρροή αυτή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου», ανέφερε ο διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.

Πώς έγινε η έκρηξη

Οι έρευνες στο σημειο

Όπως διαπιστώθηκε από τις πολύωρες έρευνες που διενήργησαν στο σημείο της τραγωδίας κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σωληνώσεις που μεταφέρουν το προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου σκεπάστηκαν προ εξαμήνου με μπετόν και ενδεχομένως από τότε να προκλήθηκε η διαρροή. Επίσης, στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δεν υπήρχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αισθητήρες αερίων.

Η ERTNews παρουσίας εικόνες από τη στιγμή που στελέχη της ΔΑΕΕ εντοπίζουν το σημείο της διαρροής και με προσεχτικές κινήσεις σκάβουν το συγκεκριμένο σημείο.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλεξαν στοιχεία με βάση την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσουν αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού που λειτουργεί 24 ώρες. Όταν έγινε η έκρηξη δεν υπήρξε κάποια βάνα για να σταματήσει η διαρροή, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Όπως μετέδωσε από τα Τρίκαλα η Δέσποινα Κρητικού για το ΕΡΤnews, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, «ξεσκόνισαν» όλους τους φακέλους από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, αναζητώντας και την άδεια οικοδομής της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβη στην πτέρυγα που εξερράγη.

Θα εξεταστεί αν τα σχέδια είχαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε. Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί.

Παράλληλα, αναμένεται το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας που πρώτο εντόπισε το θανατηφόρο μείγμα που έφερε την έκρηξη ενώ οι έρευνες στο σημείο θα συνεχιστούν και την Παρασκευή.