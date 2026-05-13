Περιστέρι: 6 παιδιά ζούσαν σε διαμέρισμα σε «άθλιες συνθήκες» – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι εντοπίστηκαν έξι παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών, τα οποία ζούσαν σε ιδιαίτερα ακατάλληλες και ανθυγιεινές συνθήκες. Μαζί τους βρίσκονταν οι δύο γονείς, ένας 37χρονος άνδρας και μια 33χρονη γυναίκα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του ζευγαριού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ οι δύο οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Περιστερίου. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων για ιατρική εξέταση και φροντίδα.

Την τελική απόφαση για την επιμέλεια και την περαιτέρω τύχη τους αναμένεται να λάβει ο εισαγγελέας, αφού μελετήσει τη δικογραφία.