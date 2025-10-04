Σοκάρουν τα στοιχεία για τη βία ανήλικων – Στη φυλακή και οι γονείς για παραμέληση

Η έξαρση των περιστατικών βίας και παραβατικότητας ανηλίκων έχει εκτοξεύσει και τις συλλήψεις γονέων για το αδίκημα της παραμέλησης.

Μάλιστα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις γονείς οδηγήθηκαν στη φυλακή για τα αδικήματα που διέπραξαν τα ανήλικα παιδιά τους.

Σοκάρουν τα στοιχεία

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA σοκάρουν.

Συγκεκριμένα το πρώτο οκτάμηνο του 2025 έχουν καταγραφεί 1.400 συλλήψεις γονιών – δηλαδή περίπου έξι συλλήψεις κάθε ημέρα – για παραμέληση ανηλίκων, από τους οποίους επτά οδηγήθηκαν στη φυλακή, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. και των υπευθύνων της σωφρονιστικής πολιτικής που είναι μέχρι σήμερα γνωστά.

Επισημαίνεται ότι πέρυσι οι γονείς που είχαν συλληφθεί ήταν 1.276 και είχαν οδηγηθεί στη φυλακή οι πέντε.

Χιλιάδες συλλήψεις ανήλικων

Ενώ, σύμφωνα με τα στατιστικά της ΕΛ.ΑΣ., το πρώτο οκτάμηνο του 2025 οι ανήλικοι που έχουν συλληφθεί είναι 6.207, εκ των οποίων οι 560 για κλοπές, οι 350 για βίαιες επιθέσεις και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή 170 ανήλικοι.

Ενώ το 2024 οι ανήλικοι που είχαν συλληφθεί ήταν 9.458.