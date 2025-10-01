Στη σύλληψη των δύο ανήλικων κοριτσιών, που ενεπλάκησαν σε άγριο καυγά στο νησί της Κω προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές του νησιού. Οι αστυνομικοί, συνέλαβαν επίσης και τους γονείς των δύο κοριτσιών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» και τα όσα κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ο άγριος καυγάς έγινε για τα μάτια ενός… αγοριού, αφού προηγουμένως οι μαθήτριες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Βήμα της Κω» το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κινητά τηλέφωνα μαθητών. Στο υλικό φαίνεται η ένταση ανάμεσα στις δύο μαθήτριες να κλιμακώνεται, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια, ενώ οι υπόλοιποι αν και αρχικά κοιτούσαν αμέτοχοι, αργότερα όταν η κατάσταση ξέφυγε φώναξαν στις μαθήτριες να σταματήσουν και τις χώρισαν.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλα παρόμοια περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σε σχολεία του νησιού, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, γονείς έχουν ήδη ενημερώσει την Αστυνομία, ζητώντας να ληφθούν μέτρα ώστε να προστατευτούν τα παιδιά τους.

Τι λέει ο διευθυντής του σχολείου για το περιστατικό

«Παλιές φίλες είναι. Παρεξηγήθηκαν για χαζοαιτίες και έγινε αυτό που είδατε. Ευτυχώς παρενέβησαν καθηγητές παρότι είχε λήξει το σχολικό ωράριο και έληξε το θέμα. Η όλη ιστορία κράτησε 30 με 4ο δευτερόλεπτα. Το ένα κοριτσάκι είχε κάτι γδαρσίματα στο γόνατο. Δεν εχουμε γενικά περιστατικά βίας. Αυτά είναι κοριτσάκια της πρώτης λυκείου που δεν έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν ακόμα στο πνεύμα του σχολείου», είπε μεταξύ άλλων ο διευθυντής του σχολείου μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο Mega.