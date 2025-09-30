Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι στην Κω, έξω από σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα στο πάρκινγκ, μετά το τέλος των εκδηλώσεων του σχολείου , καθώς χθες γιόρταζαν την Ημέρα Αθλητισμού, και την ώρα που περίμεναν το ΚΤΕΛ για να επιστρέψουν σπίτια τους, δύο κοπέλες πιάστηκαν στα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα νεαρά κορίτσια είχαν προσωπικές διαφορές.

Το ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από σχολείο στην πόλη της Κω όταν δύο μαθήτριες ήρθαν στα χέρια, μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους

Οι υπόλοιποι μαθητές παρακολουθούσαν το σκηνικό ενώ άλλοι γελούσαν και τραβούσαν βίντεο, το οποίο στην συνέχεια διοχετεύθηκε στα social media.

Το περιστατικό τελείωσε μετά από την έγκαιρη παρέμβαση δύο καθηγητριών οι οποίες κατάφεραν και χώρισαν τις κοπέλες.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 3 κοπέλες, η μία ένιωσε αδιαθεσία από το σοκ που υπέστη και οι άλλες δύο είχαν εκδορές και αίματα στα γόνατα. Στα κορίτσια παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες ενώ ενημερώθηκε και ο διευθυντής.