Επεισόδιο βίας ανηλίκων σημειώθηκε την Πέμπτη σε λύκειο της Κυψέλης, όταν τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν με ξύλα σε 17χρονο συμμαθητή τους μέσα στο προαύλιο του σχολείου.

Το θύμα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα μοτοσικλέτας του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια παραλήφθηκε από τη μητέρα του. Οι τρεις δράστες συνελήφθησαν, ενώ τα ξύλα που χρησιμοποίησαν κατασχέθηκαν.

Η μητέρα του θύματος μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» και περιέγραψε τη σοκαριστική στιγμή:

«Το παιδί δεν είναι καλά, πάμε για εγχείρηση. 11 η ώρα το πρωί έγινε στο προαύλιο. Είδε έναν φίλο του που άρχισε και τσακωνόταν με άλλα τρία παιδιά. Αυτά τα άλλα τρία παιδιά είναι καινούργια που έχουν έρθει στο σχολείο, δεν τους ξέραμε και πείραζαν τα κορίτσια και γι’ αυτο ένα άλλο παιδί τσακώθηκε. Την ώρα που τσακωνόταν, ο γιος μου κατέβηκε για να τους χωρίσει. Την ώρα που πήγε να τους χωρίσει ένα από τα παιδιά πήγε να το χτυπήσει το άλλο παιδί στο κεφάλι και ο γιος μου έβαλε το χέρι και τον έκοψαν. Το κοντάρι (σ.σ. του σκουπόξυλου) το είχαν κόψει στη μέση. Σαν μαχαίρι είναι αυτό όταν κόβεται» περιγράφει.

«Εμένα με πήρε ο γιος μου, μετά με πήρε ο διευθυντής ενώ είχε πάει ήδη το ασθενοφόρο. Δεν έχω δει ποτέ τέτοιο σκηνικό με παιδιά σε σχολείο μέσα, να τα σπάνε όλα, να χτυπάνε τις πόρτες, να χτυπάνε δασκάλους. Την ώρα που πήγα να πάρω το παιδί ένας από αυτούς όρμησε προς το μέρος μας. Πήρε το παιδί και έφυγα, φοβήθηκα.