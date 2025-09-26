Κυψέλη: Ανήλικοι επιτέθηκαν με ξύλα σε 17χρονο μαθητή μέσα σε σχολείο – Τρεις συλλήψεις
Άγρια επίθεση ανηλίκων με ξύλα σε 17χρονο μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη
Επεισόδιο ανήλικης βίας σημειώθηκε την Πέμπτη (25/06) σε λύκειο της Κυψέλης, όπου τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν με ξύλα σε 17χρονο συμμαθητή τους μέσα στο προαύλιο του σχολείου.
Το θύμα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα μοτοσικλέτας του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια παρελήφθη από τη μητέρα του.
Οι τρεις ανήλικοι δράστες συνελήφθησαν, ενώ τα ξύλα που χρησιμοποίησαν στην επίθεση κατασχέθηκαν.
