Πεντέλη: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε μαθητή – Τον τραυμάτισαν στο χέρι
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Αλέξανδρου Παναγούλη.
Θύμα επίθεσης από ομάδα ανήλικων κατήγγειλε ότι έπεσε ένας μαθητής στην Πεντέλη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Αλέξανδρου Παναγούλη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 4-5 ανήλικοι που επιτέθηκαν στον ανήλικο μαθητή του προκάλεσαν ελαφρά τραύματα στο χέρι.
Μετά την επίθεση ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο τμήμα ασφαλείας Μελισσίων από όπου τον παρέλαβε ο πατέρας του.
