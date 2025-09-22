Λίγα μόλις δευτερόλεπτα, απόδειξη του αιφνιδιασμού και τις ακραίας βίας που μεταχειρίστηκαν, χρειάστηκαν για να προκληθούν πολύ σοβαρά τραύματα στον 15χρονο μαθητή που δέχθηκε άγρια επίθεση από τρεις συνομήλικούς του στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα.

Οι τρεις ανήλικοι κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση, όταν ξαφνικά άλλαξαν πορεία. Ο ανήλικος με την λευκή μπλούζα κατευθύνεται απειλητικά προς τον 15χρονο και τον χτυπά συνεχόμενα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Μετά ο δεύτερος ανήλικος δράστης με μαύρη μπλούζα πλησιάζει το θύμα που βρίσκεται πεσμένο, ενώ το τρίτο μέλος της παρέας παρακολουθεί λίγα μέτρα πιο μακριά. Περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο δεν έκαναν το παραμικρό για να παρέμβουν, ενώ ένας άλλος ανήλικος που είδε το περιστατικό, «πάγωσε» και ήταν σε κατάσταση σοκ. Όλα αυτά σε κεντρικό σημείο της Πάτρας.

Οι τρεις δράστες του έστησαν ενέδρα σε ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους στην Πάτρα Οι τρεις ανήλικοι την περασμένη Πέμπτη έστησαν ενέδρα σε έναν συνομήλικό τους. Τον χτύπησαν με απίστευτη βία έλεος και τον έστειλαν στο χειρουργείο. «(Έχει χτυπήματα) στο πόδι, έχει σπάσει τη μύτη και το σαγόνι και από τις δύο μεριές και του έχουν βάλει βίδες», ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου στο MEGA. Ο πατέρας του θύματος ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει τον εφιάλτη που έζησε ο γιος του. Οι τρεις δράστες είχαν στήσει καρτέρι σε κεντρική πλατεία της Πάτρας στον ανυποψίαστο μαθητή. Μόλις τον αντίκρισαν, του επιτέθηκαν αδιαφορώντας ότι για το γεγονός ότι βρίσκονταν σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. «Εκεί είναι σαν πλατεΐτσα όπως είναι το μαγαζί, στα πενήντα μέτρα με εκατό έχει μία πλατεία, εκεί τον χτύπησαν. Το πήραν κάτω στο μαγαζί, του καθάρισαν τη μύτη που είχε αίματα και ήρθε το ΕΚΑΒ και το πήγαν στο Καραμανδάνειο».

Σε βάρος των τριών δραστών ηλικίας 14, 15 και 16 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για «σωματική βλάβη σε άτομο αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του». Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.