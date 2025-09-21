Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή ζήτησαν και πήραν οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (18/9) επιτέθηκαν σε φίλο τους στην Πάτρα. Οι κηδεμόνες τους αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη

Οι τρεις μαθητές ηλικίας 15 και 16 ετών κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές, προκαλώντας του κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο δικηγόρος Θεόδωρος Κραγιάννης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για το περιστατικό.

«Τα τελευταία χρόνια η ανηλικότητα έχει «ξεφύγει» στο επίπεδο της εγκληματικότητας. Βλέπουμε παιδιά πολύ μικρότερα να εμπλέκονται σε περιστατικά βίας. Παρόλα αυτά, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν παλαιοτέρα τέτοια περιστατικά, δηλαδή ξυλοδαρμοί μεταξύ ανηλίκων, απλά τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθμός όπως και άλλα περιστατικά πχ συμμορίες. Νομίζω σε τέτοια εποχή ευαισθητοποίησης, δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να μην σταματάει το bullying εξαρχής. Αυτό είναι κατά ένα μεγάλο μέρος των γονέων να το πάρουν πάνω τους και να εξηγήσουν στο παιδί».

«Δεν είναι ότι δεν συνέβαιναν τέτοια περιστατικά, τώρα αναδεικνύονται. Η αυστηροποίηση των ποινών δεν έφερε μείωση των περιστατικών», συνέχισε.