Πάτρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικους – Τρεις συλλήψεις
Ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση από τρεις συνομήλικους στην Πάτρα και με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα
Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/09/2025) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις ανήλικοι —δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος— επιτέθηκαν σε έναν συνομήλικό τους, τον οποίο ξυλοκόπησαν βάναυσα.
Στο νοσοκομείο
Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος υπέστη κατάγματα στο σαγόνι και τη μύτη.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και τελικά κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανήλικων δραστών, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
