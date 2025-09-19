Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Το καλοκαίρι στην παραλιακή της Πάτρας, τον χειμώνα στο κέντρο. Η συμμορία των ανήλικων Ρομά, με αρχηγό ένα αγοράκι μόλις 7 χρονών, εδώ και χρόνια ρημάζει την πόλη. Ο μπροστάρης λένε, πήρε από πέρσι που ήταν 6 τον αρχηγικό ρόλο στην ομάδα.

«Είναι ένα εξάχρονο αγοράκι. Δεν ξέρω τώρα εάν είναι ο αρχηγός γιατί είναι και πολλά μαζί. Γενικά έχουμε θέμα όμως. Έρχονταν στο μαγαζί, έμπαιναν μέσα, προσπαθούσαν να πάρουν χρήματα, κρυβόταν κάτω από τα τραπέζια, δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε έξω».

Λίγο πριν από τις γιορτές, η συμμορία μπήκε σε καφετέρια στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Τ ο νέο βίντεο ντοκουμέντο παρουσιάζει το Live News. Η λεία των ανήλικων 1.000 ευρώ.

«Είχαν έρθει, μας άνοιξαν ένα πατζούρι που έχουμε στο μαγαζί, ένα παράθυρο, προσπάθησαν και έσπασαν το τζάμι με ένα τούβλο».

Και συμπλήρωσε στην περιγραφή της: «Σκαρφάλωσαν, μπήκαν μέσα στο μαγαζί, πήραν τα λεφτά από το ταμείο και τα λεφτά από ένα συρτάρι που είχαμε, γιατί ξέρανε… παρακολουθούσαν, γιατί έρχονταν κάθε μέρα. Και ξαναφύγανε. Μας έσπασαν την τζαμαρία, πήραν τα χρήματα, σκαρφάλωσαν ξανά. Ο ένας μπήκε μέσα από τους τρεις… ο πιο μικρός».

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

«Έρχονται επανειλημμένα, κάθε δεύτερη και τρίτη μέρα. Τελευταίο περιστατικό που έγινε χθες, ήρθαν να μας ζητήσουν δύο κομμάτια πίτσα, να πληρώσουν το ένα και να σηκωθούν να φύγουν τρέχοντας. Και γενικά μας κλέβουν τα tips, μπαίνουν μέσα με την δικαιολογία να αγοράσουν κάτι, να χαζεύουν στα ψυγεία. Το ένα κοιτάει, το άλλο κλέβει».

Οι ιδιοκτήτες παίζουν καθημερινά «κλέφτες και αστυνόμους», προσπαθώντας να σώσουν ό,τι σώζεται.

«Μου έχει τύχει δηλαδή να είμαι εγώ εδώ, να μπαίνω μες στο κατάστημα να παίρνει το πιτσιρίκι σε ένα ποτηράκι που βάζουν τα παιδιά τα tips, να το παίρνει και να φεύγει τρέχοντας και να κατευθύνεται σε μια συγκεκριμένη οδό και να τρέξω εγώ από άλλη οδό, να το τσακώσω, να το πιάσω».

Άλλος ιδιοκτήτης επιχείρησης αναφέρει: «Κανά δυο φορές ήθελαν να πάρουν το κυπελάκι με τα tips, γιατί είναι μπροστά μπροστά».

Η δράση των άγουρων συμμοριών δεν σταματάει εκεί. Δεν διστάζουν να κλέψουν ανήλικα παιδιά, σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

«Εγώ έχω και δύο αγοράκια, 14 χρονών πλέον. Πέρυσι τον χειμώνα, τρεις φορές τα ληστέψανε που πήγαν βόλτα με τους φίλους τους. Και το τελευταίο έγινε τώρα το καλοκαίρι, που βρήκαν ένα γυφτάκι μου λέει, φαινόταν πολύ καλό, ζήτησε, «Παιδιά, λέει, μπορείτε… μπορεί κάποιος να μου δώσει το κινητό του να πάρω τηλέφωνο;» Και του λέει «ναι». Και του έδωσε το κινητό να πάρει τηλέφωνο και είχε μια αλυσίδα το χέρι και τους λέει «Μάγκες, εάν θέλετε το κινητό πίσω, θέλω 10 ευρώ». Οπότε του έδωσε 10 ευρώ, για να πάρει το κινητό πίσω. Μου λέει ”’Μαμά, αν έλεγα – μου λέει-, όχι και τέτοια, μπορεί να μου έδινε μία με την αλυσίδα και να πήγαινα – μου λέει- νοσοκομείο”».

Η συνέχεια η ίδια. Τα ανήλικα συλλαμβάνονται και την επομένη είναι και πάλι στο δρόμο. Με το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος έχει μάθει στα 7χρονα να κλέβουν και γιατί ποτέ οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους δεν έχουν αντιμετωπίσει τις νόμιμες συνέπειες.