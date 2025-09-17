Στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών ηλικίας από 13 έως 15 ετών προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα για bullying σε βάρος 13χρονης την οποία υποχρέωσαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια ενώ την ίδια ώρα κατέγραφαν το σκηνικό σε βίντεο.

Σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως αναφέρει το pelop.gr τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.