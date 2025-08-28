Θεσσαλονίκη: Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 15χρονος – Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι και οι κηδεμόνες τους
Θύμα ξυλοδαρμού από τρεις συνομήλικούς του κατήγγειλε ότι έπεσε 15χρονος στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης, έξω από κατάστημα που ήταν εκτός λειτουργίας.
Για άγνωστη αιτία, δύο 15χρονοι κι ένας 16χρονος επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας στον παθόντα την ώρα που βρισκόταν στο σημείο με την παρέα του, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.
Το θύμα απευθύνθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Μετά την καταγγελία στην οποία προέβη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους, όπως επίσης τους κηδεμόνες τους για παραμέληση της εποπτείας τους.
Με προφορική εντολή εισαγγελέα οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι (σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης), ενώ για τους συλληφθέντες κηδεμόνες θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία.
