Παγκράτι: Αγρια επίθεση σε 15χρονο από ομάδα ανηλίκων
Ομάδα ανηλίκων χτύπησε 15χρονο στην πλατεία Μεσολογγίου – Οι δράστες διέφυγαν
Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην πλατεία Μεσολογγίου στο Παγκράτι.
Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 22:30 χθες το βράδυ ένας 15χρονος δέχθηκε γροθιές από άλλα ανήλικα άτομα στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα χέρια, φέροντας εκδορές. Οι δράστες είχαν απομακρυνθεί πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής, ενώ ενημερώθηκαν οι γονείς του. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η κλήση του ΕΚΑΒ, καθώς ο ίδιος δεν το επιθυμούσε.
