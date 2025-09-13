Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο ενώ τον βιντεοσκοπούσαν

Για 10 ολόκληρες ημέρες ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη έζησε μια κόλαση στα χέρια δύο ανηλίκων, 14 και 15 ετών. Οι βρισιές και τα χτυπήματα σε βάρος του αγοριού ήταν καθημερινό φαινόμενο. Μάλιστα, ξεκινούσαν την μία ημέρα με απειλές και φοβέρες και την επόμενη κλιμάκωναν τις πράξεις τους.

Ο ξυλοδαρμός βιντεοσκοπήθηκε από έναν από τους δράστες στη Θεσσαλονίκη

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν «όπλα» στα χέρια τους. Ένα από τα περιστατικά έγιναν στο Μονόλοφο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια γιορτής, οι δράστες βρήκαν τον 15χρονο, τον απείλησαν με σουγιά και ένας εξ αυτών τον χτύπησε στο πρόσωπο βιντεοσκοπώντας την πράξη.

Οι ανήλικοι θύτες όμως δεν σταμάτησαν εκεί, την επόμενη ημέρα εντόπισαν τον 15χρονο σε κοντινή περιοχή και τον ανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη, ενώ καθόλη τη διάρκεια της απαράδεκτης πράξης τους πάλι τον βιντεοσκοπούσαν.

Ο 15χρονος συνοδευόμενος από τον πατέρα του, υπέβαλλε μήνυση σε βάρος των δύο αγοριών.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων για απειλή, παράνομη βία, καθώς και για παράβαση των νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.