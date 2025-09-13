newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 20:30
Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 18:37
Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια - Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 21:37
Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανήλικων από τη Χαλκιδική
Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο ενώ τον βιντεοσκοπούσαν
Ελλάδα 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:24

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο ενώ τον βιντεοσκοπούσαν

Ανελέητο μπούλινγκ, απειλές και ξυλοδαρμούς υπέστη από δύο ανήλικους 15χρονος στη Θεσσαλονίκη, τους οποίους γνώριζε από το σχολείο

Σύνταξη
Vita.gr
Για 10 ολόκληρες ημέρες ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη έζησε μια κόλαση στα χέρια δύο ανηλίκων, 14 και 15 ετών. Οι βρισιές και τα χτυπήματα σε βάρος του αγοριού ήταν καθημερινό φαινόμενο. Μάλιστα, ξεκινούσαν την μία ημέρα με απειλές και φοβέρες και την επόμενη κλιμάκωναν τις πράξεις τους.

 Ο ξυλοδαρμός βιντεοσκοπήθηκε από έναν από τους δράστες στη Θεσσαλονίκη

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν «όπλα» στα χέρια τους. Ένα από τα περιστατικά έγιναν στο Μονόλοφο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια γιορτής, οι δράστες βρήκαν τον 15χρονο, τον απείλησαν με σουγιά και ένας εξ αυτών τον χτύπησε στο πρόσωπο βιντεοσκοπώντας την πράξη.

Οι ανήλικοι θύτες όμως δεν σταμάτησαν εκεί, την επόμενη ημέρα εντόπισαν τον 15χρονο σε κοντινή περιοχή και τον ανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη, ενώ καθόλη τη διάρκεια της απαράδεκτης πράξης τους πάλι τον βιντεοσκοπούσαν.

Ο 15χρονος συνοδευόμενος από τον πατέρα του, υπέβαλλε μήνυση σε βάρος των δύο αγοριών.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων για απειλή, παράνομη βία, καθώς και για παράβαση των νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Scope: Ισχυρά τα «θεμέλια» των data centers στην Ευρώπη… αλλά κρύβουν κινδύνους

Scope: Ισχυρά τα «θεμέλια» των data centers στην Ευρώπη… αλλά κρύβουν κινδύνους

Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
