Ρέθυμνο: Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι – Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Νεαροί επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερη αγριότητα - Ο ένας κατέληξε με το κεφάλι σε βιτρίνα καταστήματος και έχασε τις αισθήσεις του - Η συμπλοκή έληξε με την επέμβαση αστυνομικών
Ένταση επικράτησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9) στο παλιό λιμάνι του Ρεθύμνου, στον πολυσύχναστο δρόμο με τα μπαρ, όταν μια ομάδα 18χρονων ήρθε στα χέρια. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:00 το πρωί και καταγράφηκε σε βίντεο από κάτοικο της περιοχής.
Στο βίντεο καταγράφονται νεαροί να λογομαχούν και στη συνέχεια να επιτίθενται ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερη αγριότητα.
Ένας από αυτούς, φορώντας λευκή μπλούζα, φαίνεται να κλοτσά συνομήλικό του στα γεννητικά όργανα, την ώρα που εκείνος επιχειρεί να βοηθήσει τραυματισμένο φίλο του.
Σε άλλο σημείο, νεαρός εκτοξεύεται με το κεφάλι σε βιτρίνα καταστήματος και χάνει τις αισθήσεις του.
Η συμπλοκή λήγει με την επέμβαση αστυνομικών και τη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή
Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι παρόμοια επεισόδια σημειώνονται σχεδόν κάθε βράδυ και η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Όπως λένε, νεαροί μεθούν στα μπαρ, σπάνε βιτρίνες, προκαλούν φασαρίες και αρκετοί καταλήγουν σε νοσοκομεία ή αστυνομικά τμήματα. Ζητούν από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα.
