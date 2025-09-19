Άγρια συμπλοκή στη Ζάκυνθο με έναν τραυματία
Συνολικά στη συμπλοκή στη Ζάκυνθο συμμετείχαν δύο διαφορετικές παρέες από έξι άτομα
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα δίπλα στην πλατεία Αγίου Μάρκου.
Το σοβαρό επεισόδιο έγινε λίγο μετά στις 21.30 χτες το βράδυ. Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων, αλλά γρήγορα άρχισαν να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές ενώ εκσφενδονίστηκαν καρέκλες και τραπέζια.
Συνολικά στη συμπλοκή συμμετείχαν δύο διαφορετικές παρέες από έξι άτομα.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα από την μία παρέα που συμμετείχε στα επεισόδια, έναν 26χρονο και έναν 40χρονο, ενώ ένας φίλος τους, 32 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά.
Της σύλληψης διαφεύγει ένας Ζακυνθινός που ενεπλάκη στο επεισόδιο, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο, επίσης Ζακυνθινοί.
