Ένα σοκαριστικό επίθεσης και ξυλοδαρμού ανήλικου σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 12.15 σε πάρκο στις Συκιές Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο πάρκο των Αγίων Θεοδώρων.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που φέρνει στο φως το MEGA ο νεαρός έχει δέχθηκε άγρια επίθεση από άγνωστα άτομα.

Το χρονικό του ξυλοδαρμού του 13χρονου

Ο 13χρονος είχε πάει σε φίλους του στο συγκεκριμένο πάρκο, ενώ πλησίον αυτού μένει η γιαγιά του. Σύμφωνα με τον πατέρα του και όσα κατήγγειλε ο ίδιος στο MEGA, ο γιος του δέχθηκε επίθεση με σίδερα από κουκουλοφόρους.

Ο νεαρός σήμερα θα μπει στο χειρουργείο γιατί έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

«Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν. Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, ο μικρός είναι πολύ σοβαρά. Έχω την γυναίκα μου που γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στην γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του», είπε ο πατέρας του 13χρονου.

«Τον στείλαμε για λίγες μέρες έτσι και αλλιώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία τώρα και βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα. Χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του», ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου.

«Είναι στο «Γεννηματάς» το παιδί. Τώρα θα μπει στο χειρουργείο. Του λείπει κομμάτι από το κεφάλι, δεν είναι ότι απλά του άνοιξαν το κεφάλι. Δεν ξέρω αν είναι ανήλικοι και ενήλικες», συνέχισε.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος.