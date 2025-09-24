Το φως της δημοσιότητας είδε ενα σοκαριστικό βίντεο από το bullying που δέχτηκε 13χρονη στην Πάτρα. Τέσσερις ανήλικες την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια.

Τα τέσσερα κορίτσια, όλα τους μαθήτριες Γυμνασίου στην Πάτρα, για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν τη 13χρονη. Έφτασαν στο σημείο, όπως αποκάλυψε η μητέρα του, να την απειλήσουν πως αν δεν έκανε ό,τι της ζητούσαν θα την μαχαίρωναν. Δεν δίστασαν μάλιστα, να βιντεοσκοπήσουν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

«Ζήτα μου συγγνώμη αλλιώς θα σε μαχαιρώσω»

«Ήρθε η κόρη μου από το σχολείο, μου λέει ‘μαμά θέλω να σου πω κάτι, με γονάτισε η τάδε, μου λέει φίλησέ μου τα πόδια, ζήτα μου συγγνώμη αλλιώς θα σε μαχαιρώσω’. Της λέω ‘τι έκανες’, μου λέει ‘το έκανα’, ‘φοβήθηκα’ μου λέει», είπε μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Buongiorno», η μητέρα της 13χρονης.

«Το βίντεο μου είπε ότι τράβαγε το κορίτσι το ένα. Πήρα τη μητέρα της, της λέω ότι η κόρη σου έχει στο κινητό της ένα βίντεο, θα ήθελα να μου το στείλεις να το δω, μου το έστειλε. Από εκεί και πέρα πήγα στην Αστυνομία, έκανα μήνυση».

Όπως λέει η ίδια κανείς δεν της έχει ζητήσει συγγνώμη για το περιστατικό. «Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο κανένας. Η κόρη μου προσπαθεί να μη δείξει ότι την έχει ενοχλήσει αυτό που έγινε. Εχει αλλάξει όμως. Είναι πιο συγκρατημένη».

Οι τέσσερις ανήλικες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας.