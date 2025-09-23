Βίντεο – ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό 14χρονου στον Ασπρόπυργο – Τον χτυπούν μπροστά σε άλλους μαθητές
Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται πέντε ανήλικοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο, με το βίντεο της επίθεσης να σοκάρει.
Ένα ακόμα επεισόδιο παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, με ένα 14χρονο μαθητή να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από μια παρέα ανηλίκων.
Όπως έγινε γνωστό, μια παρέα παιδιών 15-16 ετών επιτέθηκε στον 14χρονο έξω από το σχολείο, με τους υπόλοιπους μαθητές να παρακολουθούν και να μην επεμβαίνει κανείς να βοηθήσει τον 14χρονο.
Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης με τους πέντε ανήλικους να γρονθοκοπούν τον 14χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
Οι πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας με έναν εξ αυτών να ξυρίζει τα μαλλιά του με στόχο να αλλάξει την εμφάνισή του και να μην μπορούν να τον ταυτοποιήσουν.
Σοκάρει το βίντεο
Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, πλήθος παιδιών περικυκλώνει τον 14χρονο και αρχίζει να τον χτυπά.
Η επίθεση συνεχίζεται και αφού ο ανήλικος σωριάζεται στο έδαφος από τα χτυπήματα. Αν και κατάφερε, στη συνέχεια, να σηκωθεί για να ξεφύγει, οι ανήλικοι δράστες τον εντόπισαν πάλι σε άλλο σημείο και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον ξανά.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση στον Ασπρόπυργο
Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 17-9-2025 στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, -5- ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση.
Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 17-9-2025 έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι -5- κατηγορούμενοι, προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους -5- κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας (17-9-2025).
Σημειώνεται, ότι ένας εκ των κατηγορουμένων προέβη σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης, ξυρίζοντας τα μαλλιά του, προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
