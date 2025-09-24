Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν
Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει το bullying που υπέστη μια 13χρονη έξω από Γυμνάσιο στην Πάτρα. Τέσσερις ανήλικες την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια. Το σοκαριστικό υλικό δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης συγγενικό της πρόσωπο.
Τα τέσσερα κορίτσια, όλα τους μαθήτριες Γυμνασίου, για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν τη 13χρονη. Έφτασαν στο σημείο, όπως αποκάλυψε η μητέρα του, να την απειλήσουν πως αν δεν έκανε ό,τι της ζητούσαν θα την μαχαίρωναν. Δεν δίστασαν μάλιστα, να βιντεοσκοπήσουν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.
«Θα σε μαχαιρώσω»
«Την απείλησαν ότι εάν δεν μου φιλήσεις τα πόδια θα σε μαχαιρώσω. Εάν δεν μου φιλήσεις τα πόδια θα σε μαχαιρώσουμε λέει και από πίσω πέρναγαν αυτοκίνητα. Το παιδί μου φοβήθηκε και γονάτισε. Δηλαδή εάν δεν γονάτιζε ή θα το μαχαίρωναν ή θα το έσερναν προς τα αυτοκίνητα. Προσπαθεί να το ξεπεράσει αλλά δεν μπορεί», ανέφερε η μητέρα της 13χρονης.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τη Διευθύντρια του σχολείου που κατήγγειλε τα όσα συνέβησαν στην αστυνομία.
«Τα παιδιά είχανε μια διαφωνία και της είπανε να ζητήσει συγγνώμη της κοπελίτσας αυτό. Απλά της το είπαν με τρόπο ταπεινωτικό, της είπαν να σκύψει και να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. Εμένα, το δικό μου το παιδί μου είπε “δεν συμμετείχα”».
Οι τέσσερις ανήλικες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας.
