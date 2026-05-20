Τραγωδία στην Αττική Οδό: Μοτοσικλέτα έπεσε πάνω στα διόδια - Νεκρός ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του όταν χτύπησε με τη μηχανή του, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στα διόδια της Αττικής Οδού στην Ανθούσα.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο σημείο έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών εξαιτίας του τροχαίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Πλακεντίας.