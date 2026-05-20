Διεθνής αθλητική συνεργασία του Δήμου Πειραιά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς, υποδέχθηκε αποστολή νεαρών αθλητών ιστιοπλοΐας από την Τσινγκτάο της Κίνας, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ανταλλαγής Νεανικής Ιστιοπλοΐας 2026–2028.

Η φιλοξενία της κινεζικής αποστολής εντάσσεται και στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Πειραιά με το Τσινγκτάο, η οποία έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τη συνεργασία των δύο πόλεων σε τομείς όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι ανταλλαγές νέων κ.ά.

Από την Πέμπτη 14 έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, οι νεαροί αθλητές της κατηγορίας Optimist συμμετείχαν σε κοινές προπονήσεις με την ελληνική ομάδα, ενώ έλαβαν μέρος και στον πανελλήνιο διασυλλογικό αγώνα ιστιοπλοΐας «ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ», που διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν η Ολυμπιονίκης Βιργινία Κραβαριώτη, ενώ την τεχνική καθοδήγηση είχαν οι προπονητές Μάνος Στούμπος και η Meng Yuejiao (May).

«Ουσιαστικές συνεργασίες και κοινές πρωτοβουλίες»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Η φιλοξενία των νεαρών αθλητών ιστιοπλοΐας από το Τσινγκτάο της Κίνας αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας για τον Δήμο Πειραιά και μια ουσιαστική ευκαιρία ενίσχυσης των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με το Τσινγκτάο, με το οποίο είμαστε αδελφοποιημένες πόλεις από το 2019.

Η αδελφοποίηση των δύο πόλεων δεν περιορίζεται σε τυπικό επίπεδο, αλλά αποτυπώνεται μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες και κοινές πρωτοβουλίες σε επίπεδο αθλητισμού, πολιτισμού, ανταλλαγών νέων και άλλων τομέων, ενισχύοντας τη σύνδεση των δύο λαών και δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας για τη νέα γενιά.

Μέσα από τον αθλητισμό δημιουργούνται δεσμοί μεταξύ των νέων ανθρώπων και καλλιεργούνται αξίες όπως η φιλία, ο σεβασμός και η ευγενής άμιλλα.

Ο Πειραιάς συνεχίζει να επενδύει σε διεθνείς συνεργασίες που δίνουν ευκαιρίες στη νέα γενιά και αναδεικνύουν την πόλη μας σε διεθνές επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς και τον Πρόεδρο Γιάννη Παπαδημητρίου για την εξαιρετική μας συνεργασία στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής δράσης».

Ο Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, Γιάννης Παπαδημητρίου, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημαίνοντας πως τέτοιες διεθνείς δράσεις ενδυναμώνουν τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των νέων αθλητών και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας και του αθλητικού πνεύματος.