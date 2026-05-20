Στο Final Four και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στο Telecom Center Athens για το Final Four της Euroleague.
- Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
- Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» – Επιδότηση έως 95%
- Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
- Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως το Final Four της Αθήνας θα αποτελέσει πόλο έλξης και πολύ σημαντικούς ανθρώπους του μπάσκετ και του αθλητισμού.
Όπως όλα δείχνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για να παρακολουθήσει δια ζώσης τα παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, αλλά και το Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.
Ήδη πριν από μερικές μέρες βρέθηκε στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει το Game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό, παρέα μάλιστα με τον θρύλο του παγκοσμίου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς.
Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, ο Γιάννης αναμένεται να παρακολουθήσει Final Four της Euroleague. Προ διετίας, είχε βρεθεί στο Βερολίνο όπου είδε την κατάκτηση τον τελικό του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ, με τον αδερφό του Κώστα, να παίζει τότε στους πράσινους.
- Ο Ουνάι Έμερι είναι ο «βασιλιάς» του Europa League, με πέντε τρόπαια (pic)
- Η Άστον Βίλα πήρε το Γιουρόπα, χαμόγελα στον Ολυμπιακό…
- Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!
- Ο Λουίς Ενρίκε είχε μόνο καλά λόγια για την Άρσεναλ
- Ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ
- Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
- Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
- Στο Final Four και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις