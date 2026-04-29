Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγει Ρονάλντο αντί για Μέσι και εξηγεί το γιατί

Προσκεκλημένος στο podcast του πρώην μπασκεμπολίστα του NBA, Γκόραν Ντράγκιτς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τον ποιον θεωρεί καλύτερο ανάμεσα στους Λιονέλ Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο».

Ο «Greek Freak» εξήγησε πως αν και ο Αργεντινός είναι πιθανότητα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ο ίδιος επιλέγει τον Πορτογάλο καθώς ταυτίζεται περισσότερο μαζί του.

«Είναι σαν να με βάζεις να διαλέξω ανάμεσα στον Μάικλ Τζόρνταν και τον Λεμπρόν Τζέιμς» είπε αρχικά ο Αντετοκούνμπο και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι ο Μέσι είναι καθαρό ταλέντο και, με τη δουλειά και την πειθαρχία που έδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, παρέμεινε στην κορυφή, πιθανότατα είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Αλλά, προσωπικά, ταυτίζομαι και νιώθω πιο κοντά στους ανθρώπους που μου μοιάζουν: σκληρή δουλειά, πειθαρχία, φροντίδα του σώματος, συνέπεια για πολλά χρόνια. Ο Κριστιάνο είναι 41 ετών και παίζει σε υψηλό επίπεδο, οπότε η νοοτροπία μου πλησιάζει περισσότερο σε αυτήν του Κριστιάνο Ρονάλντο».

Εν συνεχεία ο σταρ των Μπακς, τόνισε πως δεν συμφωνεί με την τόσο μεγάλη «αυτοπροβολή» του ποδοσφαιριστή της Αλ Νασρ, εξηγώντας πως ο ίδιος προτιμά τους χαμηλούς τόνους.

«Στον Κριστιάνο αρέσει να προβάλλεται περισσότερο από ό,τι σε μένα, εγώ δεν είμαι έτσι, αλλά όταν πρόκειται για το παιχνίδι και την αγάπη γι’ αυτό, τη συνέπεια και τη σκληρή δουλειά, το να ανεβάζεις το επίπεδο και να συνεχίζεις να βελτιώνεσαι… Μοιάζω περισσότερο στον Ρονάλντο όταν μου κάνεις αυτή την ερώτηση».

Τέλος ο Γιάννης προχώρησε σε μια σύγκριση των όσων έχουν πετύχει οι δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου και σημείωσε πως πως αν φτάσεις σε σημείο να μπαίνεις στην κουβέντα για τον κορυφαίο όλων των εποχών είσαι ήδη πετυχημένος.

«Αν δεις τι έχουν καταφέρει στην καριέρα τους: οκτώ Χρυσές Μπάλες έναντι πέντε, ο ένας κατέκτησε το Μουντιάλ και ο άλλος όχι, πέντε Champions League έναντι τεσσάρων. Είναι θέμα προτίμησης. Και το πιο σημαντικό, από τη στιγμή που φτάνεις στο σημείο να λες “Μέσι ή Ρονάλντο;”, έχεις ήδη κερδίσει. Μακάρι να μπορούσα να φτάσω στο σημείο όπου ο κόσμος θα έλεγε “Τζόρνταν ή Γιάννης;”».